韓媒：中國人的“山寨韓餐廳”在歐洲擴散

韓國的國際地位因K-pop和韓劇得到提高，中國人開始經營韓餐廳...僅巴黎就有20家，因價格低廉而大受歡迎。在作為世界文化和藝術中心的巴黎，中國籍韓餐廳的數量正在增加。不僅巴黎如此。在里昂和馬賽等法國地方城市，德國柏林和法蘭克福，布拉格等歐洲其他大城市也出現了類似的現象。韓國僑民對中國籍韓餐館持有不同的看法。

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中國人的“山寨韓餐廳”在歐洲擴散。據朝鮮日報報道稱，韓國的國際地位因K-pop和韓劇得到提高，中國人開始經營韓餐廳...僅巴黎就有20家，因價格低廉而大受歡迎。

在巴黎中心街11區有一家非常知名的韓餐廳，這裡距離法國巴黎著名景點聖母院大教堂步行只需15分鐘。店鋪門頭上用法語和漢字寫着“BBQ coréen（韓國燒烤）”，另外還寫有“韓式餐廳（Restaurant coréen）”的字樣。這裡出售泡菜、大醬湯、烤肉和各種煎餅，乍一看是一家不折不扣的韓餐廳。在餐廳評價網站上，該店的得分為4.5分，滿分5分，評分相當高。一位法國人在評論中寫道：“在我迄今為止去過的韓餐廳中，這家店的味道和服務都是最好的。”

據該報道稱，但看過這家餐廳的菜單就會發現與其他韓餐廳有諸多不同。這家店的菜單上有三文魚、羊肉等韓國料理中並不常見的陌生菜品。其中還包括中式菜品“干烹雞”，這一點也很特別。最重要的是菜單上用中文簡體字親切地進行菜品介紹。不同於韓國客人為主的其他韓國人餐廳，這裡的客人大多是本地人。在詢問附近的僑民後，得到了意想不到的回答。“那家不是正宗韓餐廳。而是中國人經營的中國籍韓餐廳。”

在作為世界文化和藝術中心的巴黎，中國籍韓餐廳的數量正在增加。據僑民們稱：“目前在巴黎營業的中國籍韓餐廳就有20多家。”相較於韓國僑民直接經營的200多家韓國人餐廳，數量並不算多。但最近隨着電視劇和K-pop帶起的韓國文化熱潮，這個數字正在迅速增加。據一位在韓國人聚居的15區經營餐廳的僑民稱：“不久前，附近開了一家中國人經營的韓餐廳”，“當真像雨後春筍一樣在增加。”

不僅巴黎如此。在里昂和馬賽等法國地方城市，德國柏林和法蘭克福，布拉格等歐洲其他大城市也出現了類似的現象。一位德國僑民表示：“原本面向中國遊客的中餐廳在新冠疫情後銷售額驟減，便轉型為當地人喜歡的韓餐廳。”在“韓國炸雞”大受歡迎後，還出現了中國籍“炸雞啤酒店”。其中不乏有在店名中加入代表韓國的“K”，並用韓文寫道“來自首爾”的店鋪。

據該報道，他們憑藉本土化的味道和服務正在迅速壯大。他們減少了韓國料理的辣味，增加了甜味和鹹味。而且這些中國籍韓餐廳連物流和材料供應也使用的是中國網絡。除各種蔬菜和肉類外，韓餐必需的醬油、辣椒醬、大醬等也由中國籍超市供應。絕大多數材料為中國產。一位僑民餐廳代表稱：“最近在法國西北部海岸的諾曼底出現了一家中國籍泡菜工廠，中國籍韓餐廳從這裡購買泡菜。”

僑民對中國籍韓餐館持有不同的看法。不少人寬容地表示：“這是隨着韓國文化地位提高而產生的現象。”還有人表示：“這和過去日本料理流行時，大家爭相開日料店的情況類似。”但也有僑民擔憂：“我在告訴歐洲人中國籍韓餐廳是‘假韓餐’”，“這可能會成為拉低韓餐地位，取代真韓餐的劣幣。”

據朝鮮日報說，還有意見稱：“是否應該對韓餐廳實行‘認證制’？”日本為了與所謂的“假日料”對抗，宣揚正宗的日料文化，2006年曾推進引入海外日料店認證制。但在被美國和歐洲媒體譴責成“文化國粹主義的想法”後，日本政府不再繼續。取而代之的是成立名為“日式餐廳海外推廣推進機構（JRO）”的民間機構，頒發“推薦日式餐廳”認證標誌。