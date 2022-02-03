法衛生部長指 或在今年七月前取消疫苗通行證

雖然目前奧米克戎變種病毒繼續襲擊法國，法國公布前24小時新增確診數為 315,363病例，但衛生部長利維爾·韋蘭（ Olivier Véran）仍然指出，法國或可“在7 月之前”取消疫苗通行證。

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根據法新社暨費加羅報報道， 法國衛生部長奧利維爾·韋蘭指出，或將可在“今年 7 月之前”取消疫苗通行證。雖然目前根據政府公共衛生部周三的每日報告，Omicron 變種繼續襲擊法國。

前24小時新增確診數為 315,363病例，目前奧米克戎變種病毒繼續襲擊法國。而且衛生部長還表示：“法國最糟糕情況的已經過去了。”

法國前24小時新增確診數為 315,363病例，目前仍然有32,720名患者住院，其中包括前一天以來住院的3,230名病患。 3,700 名患者正在接受重症監護服務，其中 366 人是於周三進入重症病房。 在過去的 24 小時內，法國已有 277 人死於新冠病毒。

衛生部長韋蘭在法國全天候24小時新聞台 BFMTV 上表示，希望疫苗通行證能在 7 月前取消。他說：“疫苗通行證會有盡頭，鑒於目前的疫情動態的這個狀態，可能在七月之前就能結束， 除非有壞消息出現。”他並解釋說：“當我們能清空重症監護病房，為那些接受通常病例做復蘇的病人騰出空間時，當我們國家不再有需要重新調整計畫安排的護理照顧時，而且如果那時，沒有出現新的變種病毒，那麼疫苗接種通行證將完全值得懷疑。 我們將可撤銷這項措施。”

衛生部長韋蘭周三表示，對於第5波新冠疫情，“最糟糕的情況已經過去”。韋蘭指出，“在全國範圍內，我們已經超過了新冠病毒擴散感染的高峰期（……）我們正在達到住院高峰期”，部長在 新聞電視台BFMTV 上宣稱。 “我們已經歷了這波疫情中最艱難的部分”。