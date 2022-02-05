法國今天在北京冬奧會小收穫：銀牌

法國在北京冬奧會冬季兩項混合接力比賽獲得銀牌，也顯得喜氣洋洋。 2022年2月5日

法國今天在北京冬奧會上，以冬季兩項混合接力比賽第二名獲得銀牌。法新社鼓勵說，這畢竟打開了法國獎牌計數帳號。這個項目的比賽第一名，是挪威，挪威今天已經獲得一枚滑雪比賽冠軍金牌。

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今天周六，法國冬季兩項團體運動員在混合接力賽中獲得銀牌，開啟了法國在北京奧運會上的獎牌數，這個比賽成績僅次於挪威。

星期六傍晚，在北京西北180公里的張家口賽區，法國人本傑明-卡維特（Benjamin Cavet）也是ski de bosses項目的領獎台競爭者，但他也出師不利只獲得第四名。

法國冬季兩項比賽運動員Anaïs Chevalier-Bouchet、Julia Simon、Emilien Jacquelin和Quentin Fill-Maillet未能重演前輩於2018年的壯舉，與金牌失之交臂。包括馬丁-福爾卡德，儘管是這個混合接力賽的奧運冠軍衛冕者，痛失金牌。當地比賽時風力很大，他承認賽事變得非常棘手，特別是影響步槍射擊。

法國隊的最後一名接力選手Fillon-Maillet遺憾只是在衝刺階段輸給了Johannes Boe。

而俄羅斯選手Eduard Latypov在充滿曲折的比賽中獲得第三名。他的成績讓俄羅斯隊保住銅牌。

挪威傲視群雄得到金牌。而且挪威在開幕式的第二天至此就已經贏得了兩個金牌。第24屆冬季奧運會的第一個冠軍此前已經毫無懸念地被特蕾莎-約豪格（Therese Johaug）拿走，在這個項目中，選手們在7.5公里的傳統滑雪和相同距離的滑板之間交替進行，並有一個通道進入坑道更換滑雪板。在陽光明媚但多風的賽道上，Johaug一進入滑板區就甩開了競爭對手，以30多秒的優勢擊敗了俄羅斯選手Natalia Nepryaeva和奧地利選手Teresa Stadlober奪得本屆奧運會的第一枚金牌。