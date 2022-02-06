馬克龍赴俄烏前再與西方盟友電話敲定

據法國總統府愛麗舍宮表示，法國總統克龍昨夜在訪問莫斯科和基輔之前，再與英國首相約翰遜和北約秘書長斯托爾滕貝格通話討論俄烏危機。

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法國法國總統府表示，這些分別單獨的電話交流是在盟友之間就烏克蘭和俄羅斯之間的緊張局勢問題不斷協商的背景下進行的。馬克龍與斯托爾滕貝格一起堅持認為，"有必要繼續努力，通過對話，在團結、充分尊重歐洲安全的基本原則、國家主權和由此產生的權利的情況下，找到一條緩和的道路"。

據法新社引述法國星期天日報稱，馬克龍表示，"最近一段時間證實，當我們決定不談時，儘管去年默克爾總理和我本人都提議召開歐盟-俄羅斯峰會時，我們就無法解決任何衝突。因為我們然後就讓別人以我們的名義說話，我們也不能為我們的集體安全做出貢獻。"

按照宣布的行程，馬克龍將在明天星期一前往莫斯科與俄羅斯總統普京以及次日在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基的會晤中試圖取得進展。

據馬克龍說，“我們與俄羅斯進行的對話的強度以及這次對莫斯科的訪問有可能防止一場武裝衝突。”馬克龍說，然後我們將討論緩和局勢的議題。我們必須非常現實地對待。馬克龍說：在建立預防機制和對等的信任姿態之前，必須首先避免局勢惡化。

據愛麗舍宮稱，斯托爾滕貝格先生 "歡迎法國的這種做法"，並 "感謝（法國）總統在其旅行前與盟國的密切協調"。

約翰遜則向馬克龍通報了他本周訪問基輔的結果以及他最近與普京的會談情況。

該報道稱，馬克龍在最近幾天與其他領導人進行了多次交流，馬克龍和他的兩位對話者都 "同意在未來幾天保持密切聯繫"。

法新社說，自2021年底以來，西方指責莫斯科在烏克蘭邊境集結了數萬名士兵，為潛在的入侵做準備，俄羅斯對此予以否認，聲稱它只想保證其安全。

據愛麗舍宮還表示，與約翰遜的討論 "也集中在移民問題上，特別是跨越英吉利海峽的問題"。"他們強調法國和英國需要合作打擊走私移民網絡"，而非法穿越英吉利海峽是巴黎和倫敦之間緊張關係的一個經常性來源。據英國政府稱，2021年有創紀錄的5.1萬名移民試圖進行危險的穿越，其中超過2.8萬名成功越過英吉利海峽。