共和黨總統競選少人氣 薩科齊表支持了沒有？

法國總統候選人瓦萊麗-佩克雷斯周五在與前總統尼古拉-薩科齊會面後表示，她 "非常高興 "與薩科齊進行了 "坦誠而親切的 "對話，但沒有說她是否得到了薩科齊的力挺支持保證。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社說，法國總統候選人瓦萊麗-佩克雷斯稱， "我們進行了一次朋友之間的談話，坦誠而親切"，佩克雷斯說，"得到一位共和國前總統的建議對我來說非常有用，"佩克雷斯是在薩科齊的巴黎辦公室會面的，這次會面持續了一個多小時。

法國共和黨總統候選人佩克雷斯定於周日在巴黎天頂大廈舉行第一次重要競選大會。會前兩天佩克雷斯拜會薩科齊。沒有消息確認是薩科齊邀請佩克雷斯，或是佩克雷斯求見。

佩克雷斯沒有說她是否得到了薩科齊的支持保證，而薩科齊至今仍對是否支持保持沉默。

但佩克雷斯能否獲得薩科齊支持，被認為至關重要。佩克雷斯的競選陷入低沉，民調落後，被評論缺乏生氣與後續張力。

據本台報道稱，參加4月法國總統選舉的共和黨候選人佩克雷斯需要得到前國家元首薩科齊的支持。儘管薩科齊在任成績有爭議，但他在共和黨選民中仍然受到歡迎。

薩科齊在2012年未能贏得連任，他的執政受到批評，但他是一個重要人物，也是最後一位擔任總統的右翼政治家。因此，佩克雷斯必須得到薩科齊的支持。而且不僅是為了象徵意義。

即使許多薩科齊派的人已經廣為加入了佩克雷斯的競選陣營，擴大了2022年的候選人隊伍，因這位前總統仍然很受歡迎，他的聲音對共和黨選民來說很重要。因此，佩克雷斯決定主動去見他。

佩克雷斯與薩科齊之間的關係從來都是流於表面。但對於2022年大選，薩科齊微妙拋出疑問：他到底是支持佩克雷斯還是支持馬克龍？

這位提出 "多勞多得 "的總統卻經常與馬克龍交流。他們在1月底就一起吃了午飯。最重要的是，薩科齊在私下裡並沒有克制自己對佩克雷斯的競選活動表達不滿。

根據《費加羅報》報道的說法，如果佩克雷斯沒完沒了引用希拉克，她還會更加一無所知，更加沒有她自己。

在佩克雷斯周圍，幾乎所有的人都保證薩科齊肯定會支持自家本黨的總統候選人。但如果不是這樣，對佩克雷斯來說那將是一場災難。