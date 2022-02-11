反疫苗通行證汽車隊伍衝著巴黎來了

數千名反對健康限制的人周五從法國各地出發，由各種方式，包括拼車，組成車隊前往巴黎，預計今天在傍晚時分到達巴黎郊區。車隊宣稱是再版黃背心。法國當局發出警告，決定防止任何堵塞街道。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道說，受到加拿大卡車司機癱瘓渥太華的啟發，法國進軍巴黎的車隊組織者譴責1月24日生效的疫苗通行證，並聲稱自己是 "黃馬甲"。黃馬甲因2018-2019年由汽油價格上漲引發的抗議運動，已經演變成對總統馬克龍的反抗運動。

自本周三起，這些被抗議者自稱為 "自由車隊 "的首批遊行隊伍從尼斯（東南部）、巴約納或佩皮尼昂（西南部）乘汽車、露營車或拼車出發，周五繼續從已經靠近首都的城市出發。據警方消息，中午時分，總共有約1800輛汽車彙集到巴黎。

"自由車隊 "希望在今天傍晚時分彙聚到巴黎，在巴黎過夜，然後參加每周舉行的星期六的各種名目的遊行，反對法國政府針推出的疫苗證。他們要求撤銷疫苗證，以及 "所有與疫苗接種有關的限制或壓力措施"。 "自由車隊 "還有購買力和能源價格方面的訴求，購買力現在是4月總統選舉競選的一個重要主題。

"自由車隊 "的一些人還想參與計畫於周一舉行的 "歐洲彙合 "行動，向布魯塞爾進發。然而，比利時當局已決定禁止他們進入首都示威，理由是他們沒有事先申請。

巴黎警察局從昨天周四就以 "有擾亂公共秩序的危險 "為由下令禁止圍困巴黎交通行動，並發布禁令告示，堵塞道路將遭到罰款和逮捕。警方的禁令被 "自由車隊 "提告到法庭。巴黎行政法院今天下午審理這一上訴。

法國政府的立場據稱是堅定的。法國總理讓-卡斯泰說，雖然示威的權利是有憲法保障，但禁止堵塞交通。參加堵路將被逮捕。

法國當局本周提到 "在3月底 "或 "4月初 "結束疫苗接種證。法國衛生部今天還宣布，鑒於疫情改善，從2月28日起將取消需要出示疫苗證的封閉區域佩戴口罩的規定，即專門用於休閑活動的場所、餐館、飲品店等，但不包括交通工具。

法新社說，馬克龍預計應於本月底正式宣布參選總統之前，"黃背心 "式的新危機對政府來說是一個很糟糕的事情。

一些總統候選人對"自由車隊"運動表達支持，包括瑪麗娜-勒龐、埃里克-澤穆爾（極右）和激進的左翼政黨法蘭西不屈服黨La France Insoumise（LFI）。

但共和黨（LR，右）或綠黨候選人亞尼克-雅多（Yannick Jadot）則保持距離。雅多在電視台BFMTV上說："我不支持這次示威，雖然我支持保護示威的權利，但我完全理解國家不希望巴黎被封鎖，"他評論加拿大首都渥太華遭封堵的情況說，“從民主的角度來說是不可接受的。”