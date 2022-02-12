北京冬奧會雙人滑 法國力爭金牌

此次參加北京冬奧的法國花樣滑冰雙人組合有望給法國奪下一塊金牌。為這塊奧運金牌，法國冰上運動聯合會(FFSG)刻意退出了年初的歐錦賽、世錦賽，為北京冬奧會奮力拚搏。

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法國花樣滑冰雙人組合加布里埃拉·帕帕達吉斯（Gabriella Papadakis）搭檔吉約姆·西澤龍(Guillaume Cizeron )是冰上老手。他們倆人獲得過四屆世界冠軍（2015–2016，2018–2019），連續五屆歐洲冠軍（2015–2019），2017、2019兩屆大獎總決賽冠軍，以及連續六屆法國冠軍，可謂是披荊斬棘，所向披靡。

四年前，他們倆人與金牌失之一臂。原因是一上場帕帕達吉斯賽服一塊脫落，輸給了德國花樣滑冰雙人滑組合。兩年前，帕帕達吉斯接受記者採訪時表示：這雖然是個細節，但是它是人人可見的細節，所以我們只拿了銀牌。她還表示：我們倆人很長很長時間都從這個意外失誤中走不出來。但是北京冬奧已經來臨，我們只有向前看，才能滑出好的成績。

2021年於7月份時由於帕帕達吉斯和西澤龍更不幸染上新冠病毒, 令他們3周不能在冰場上練習。由於想專註備戰2022年2月舉行的北京冬奧, 他們本賽季分別退出了歐錦賽、世錦賽。

直到2021年10月, 帕帕達吉斯和西澤龍才參加本年度第一項賽事--- 芬蘭杯。本賽季短節目選用了約翰·傳奇的曲目以及自由舞採用了加布里埃爾·佛瑞Élégie (Fauré)參賽。雖然闊別比賽場一年多, 但仍然以近10分優勢, 拋離美國麥迪遜·喬克、埃文·貝茨組合,獲得本賽季第一面金牌。 原本11月預定會去中國參加大獎賽中國站, 但由於新冠疫情嚴峻, 故本比賽改為於意大利舉行。

帕帕達吉斯和西澤龍再以大熱姿態, 奪得本分站冠軍。賽後, 西澤龍表示於芬蘭杯後, 他們努力改善節目中的細節, 並希望於下站大獎賽法國站前進一步有所提升。於約2周後, 帕帕達吉斯和西澤龍前往法國參加另一站大獎賽分站比賽, 雖然西澤龍於自由舞罕有出現失誤, 但是短節目、自由舞及總分均獲得第一名, 再下一城, 奪得大獎賽法國站冠軍。由於新冠疫情持續影響, 大獎賽總決賽取消。其後亦決定退出歐錦賽, 專心備戰2022年2月舉行的北京冬奧。

他們倆人於2022年北京冬奧中，再破自身保持的世界紀錄。相隔2年多再度破世界紀錄。短節目得分為90.83，於短舞曲中排名第1位，領先於俄羅斯組合西尼齊娜和卡察拉波夫（Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov ）。只要在雙人自由滑中，兩人發揮正常，他們為法國奪下一塊金牌的希望是很大的。