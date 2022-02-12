普京告訴馬克龍 入侵烏克蘭指控是挑釁揣測

俄羅斯總統普京12日告訴法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），有關莫斯科當局計畫攻擊烏克蘭的指控是“挑釁揣測”，且可能導致在前蘇聯國家烏克蘭發生衝突。馬克龍也向普京重申，“如果他決定採取軍事行動，他決心做出反應”……

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法新社報導，在兩國領袖電話會談結束後，克里姆林宮發表聲明說，普京（Vladimir Putin）和馬克龍討論莫斯科所謂的指控俄羅斯打算入侵烏克蘭的“挑釁揣測”。

克里姆林宮在聲明中指控基輔（Kyiv）的盟友運送“現代武器”至烏克蘭，且不願迫使基輔當局履行西方斡旋達成的協議，制止不斷惡化的烏克蘭東部衝突。

聲明又說，普京強調指出，針對俄羅斯要求提供安全保證，美國和北大西洋公約組織（NATO）未做出任何回應。普京先前曾於2月7日與馬克龍在克里姆林宮舉行面對面會談。

克里姆林宮表示，電話會談中也強調，主要西方國家不願敦促基輔當局落實履行明斯克協議（Minsk agreements）。

法國總統府表示，馬克龍和普京通話90分鐘。

路透社報導，法國總統府一名官員表示，俄羅斯總統普京12日與法國總統馬克龍通話期間，未顯示他準備入侵烏克蘭。

在兩國領袖電話交談將近90分鐘後，那位官員告訴記者，“俄國總統普京未曾提及他準備發動攻擊”，“儘管如此，我們仍然對俄羅斯（軍事）態勢保持高度警惕和警戒，避免發生最糟情況”。

那位官員又說，法國如今將建議法國國民，避免前往烏克蘭旅行。