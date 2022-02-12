馬克龍與普京今天中午再會談 戰事降溫否未知

據法國總統府愛麗舍宮表示，法國總統馬克龍周六與俄羅斯總統普京舉行了1小時40分鐘的會談，試圖緩解俄烏危機中日益緊張的局勢。

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法新社今天引述法國總統府消息說，這次會議於12日下午12:30（法國時間）開始，在美國總統拜登和普京後來的通話之前。

愛麗舍宮將在下午稍後再提供有關法國和俄羅斯國家元首之間討論內容的進一步信息。馬克龍與普京本周一已經在克里姆林宮進行了五個多小時的會晤。馬克龍隨後於周二前往基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基進行會談，然後再前往柏林。

據愛麗舍宮表示，馬克龍的外交之旅實現了 "目標"，即敦促緩解俄羅斯和烏克蘭之間的緊張關係得以 "進展"。但在本周末，人們的擔憂再次上升，美國在周五表示，俄羅斯入侵烏克蘭的情況 "隨時 "可能發生。

美國國務卿布林肯周六表示，避免烏克蘭衝突的外交途徑仍然 "開放"，但需要莫斯科軍事威脅 "下降"。俄羅斯外長拉夫羅夫則將華盛頓的指責描述為 "挑釁"。烏克蘭總統周六也表示，關於俄羅斯入侵的警告 "引起了恐慌"。

法新社說，許多西方國家，但不包括法國，已經要求他們的國民離開烏克蘭，莫斯科已經宣布它正在減少駐烏克蘭外交人員，理由是西方或基輔可能進行的 "挑釁"。