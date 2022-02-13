法國反疫苗證“自由車隊”兵分兩路：巴黎繼續抗議與進軍布魯塞爾

法國當局今天高度戒備，對進入巴黎的反疫苗證“自由車隊”嚴密監視。昨天該車隊人員與法國近期每一個星期六的多種抗議訴求示威會合，聯合在巴黎多地上演示威抗議，聲勢超過以往數月。示威人群與警方發生衝突，遭拘捕人數也明顯增多。

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針對數千名仿效加拿大動員的反衛生關卡車隊的參與者前一天在巴黎聚集示威，法國當局認為控制基本成功，同時沒有發生大規模騷亂與暴力。但法國當局今天保持高度戒備。

根據“自由車隊”所宣稱，示威兵分兩路，繼續在巴黎抗議，另外部分車隊繼續北上前往布魯塞爾歐盟所在地抗議。

據法新社說，在一條推文中，巴黎警察局今天表示，在本周日維持維安布防，禁止"自由車隊 "封鎖城市，防備措施將持續到周一，“自由車隊”將於周一到達布魯塞爾。

星期六，包括疫苗通行證的反對者以及總統馬克龍的反對者在內的示威者並沒有像他們最初打算的那樣成功圍堵封鎖巴黎。

根據一份官方報告，警方逮捕了97人，罰款513人。警察局說，星期六晚上，警察在香榭麗舍區和巴黎西部的布洛涅森林進行干預，驅散了剩餘的參與者。

周六下午早些時候，一百多輛車試圖進入香榭麗舍大街，但被警察用催淚瓦斯逐步驅散。

法國“自由車隊”運動受到了加拿大 "自由車隊 "癱瘓渥太華的啟發，加拿大的運動已經進入第三周。在法國，它彙集了反對接種證的人，這些人要求保留進入許多對公眾開放的地方（餐館、電影院......）的權利，但也有示威者提出各種社會訴求，包括對購買力和能源成本，類似從2018年秋季開始的幾個月里震撼法國的 "黃馬甲 "的民眾抗議運動。

法新社說，周六被捕的人中有 "黃馬甲 "的領袖人物之一傑羅姆-羅德里格斯（Jérôme Rodrigues），他是反通行證“自由車隊”的積極支持者，也是這一次被禁止的示威活動的組織者。

據法國內政部稱，反對衛生措施的授權動員在全法國聚集了32100名示威者，包括在巴黎的7600多人。