法國總統大選候選人要準備如何回答台灣是不是中國的提問：共產黨候選人的回答引熱議駁斥

法國共產黨總統候選人魯塞昨晚在電視節目表示“台灣屬於中國”，言論在推特引發熱議，並遭各界反駁。法國網友一面倒力挺台灣為主權國家，也有人批評魯塞對國際政治一無所知。

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中央社今天報道稱，法國共產黨總統候選人稱台灣屬中國遭網友熱議駁斥。

法國電視5台（France 5）知名政論節目C dans l’air近期規畫大選特輯，邀請總統大選候選人談論政見，接受不同領域的專家學者提問。昨晚節目邀請極右派民族陣線（FN）主席瑪琳雷朋（Marine Le Pen）與共產黨候選人魯塞（Fabien Roussel）受訪。

節目主題為法國面對世界挑戰，主持人詢問魯塞：“台灣是否為中國？”魯塞首先支吾其詞：“兩個...是個國家...台灣...。”他重新調整後說：“台灣，屬於中國。”主持人則回復：“是嗎？”據魯塞指出，“應該遵守一國兩制，就像香港一樣”，並表示方才自己在搜尋“一國兩制”這個詞彙。

據該報道，此時一旁的巴黎政治學院（Sciences Po）國際研究中心（CERI）主任、中國研究學者鮑佳佳（Stéphanie Balme）出聲表示並非如此，指香港的情況與台灣不同。

魯塞繼續表示，美國與歐洲國家不承認台灣，主持人接話：“承認的都被制裁了。” 魯塞說：“沒錯，所以這也是與中國外交關係的一環。” 但他同時不贊成中國對香港祭出的國安法，也希望台灣人的權利受到尊重。

然而他卻差點把“台灣人”說成“泰國人”。

魯塞表示，情況很複雜，“鑒於台灣承受的緊張情勢、台灣人想要主權與獨立的意志，以及想要如現在一樣進行貿易的可能性，但同時也要遵守我們與中國的關係”。他在節目中強調，若當選，將儘力維持與中國的對話，同時讓台灣人的權利受到尊重，並表示雖然法國官方不承認台灣的獨立，但卻與台北維持官方的雙邊關係。

中央社說，這段影片精華在推特貼出後，13小時內已獲得7.7萬次觀看與上千則留言與轉推；而相同時段張貼的其他訪問片段一般卻只有幾千、至多1萬的觀看次數，可見魯塞台灣相關言論引發各界關注。

除網友外，許多記者、政治人物與學者也在推特駁斥魯塞的言論。有逾3萬跟隨者的法國國會記者威爾克（Nils Wilcke）寫道：“魯塞關於台灣的言論是重大錯誤...誰屬於中國，才不是台灣。總統候選人的國際政策令人尷尬。”

知名記者暨作家威爾（Claude Weill）則諷刺：“當我們遇到沒準備的題目...魯塞沒料到會被問到台灣問題，好孤單的時刻。”

重點周刊（Le Point）駐亞洲特派員佛洛赫斯（Jérémy André Florès）則批評魯塞一點都不了解議題，只會生硬地反芻北京的論述。

歐洲議會安全與國防小組委員會主席洛瓦索（Nathalie Loiseau）在推特指出：“我們發現魯塞把台灣和香港相比，把一切都混為一談。”

法國國民議會友台小組成員博多黑（Eric Bothorel）則回應：“台灣是主權國家。為這個民主政體、其人民與總統加油。”經濟學家、中部市鎮薩巴札市（Cébazat）市長納維（Flavien Neuvy）也說：“這場總統大選的程度令人痛心。”

法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）批評魯塞顯現對議題缺乏認知，對國際議題相當“業餘”，是不合格的總統人選。“香港屬於中華人民共和國，台灣則不是。沒有什麼一國兩制好‘遵守’的。”

中央社說，另外，也有許多網友出聲力挺台灣，反對魯塞的言論，如“這些人不斷講着人權，卻否定台灣人與烏克蘭人的人民自決權。”、“魯塞先生，台灣屬於它的人民，而共產黨則屬於過去。”也有網友表示：“魯塞先生，要做總統應該要學習地理與國際政治。台灣不屬於中國，它是有中華文化和語言的主權國家。香港屬於中國，這對為民主奮戰與犧牲的人來說是個不幸。”