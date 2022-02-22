法國舉辦印太峰會強調戰略自主

法國牽頭舉辦印太地區部長峰會，這是法國作為歐盟輪值主席國期間的有一次重大的外交活動，此次會議的宗旨是“戰略自主”，美國，英國以及中國均未被邀請。

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大約30個印度-太平洋沿岸國家以及27個歐洲國家的外交部長將出席今天的會議，會議將由法國外長勒德里昂和歐盟外交事務高級代表博雷爾主持。美國和英國都不會出席，中國也不會出席。

歐盟以 "戰略自治 "的名義，將該地區的兩個大國排除在會議之外。不過，法國外長表示，這並不意味着我們不會與美國合作，至於中國，歐盟外交已經明確定位中國與歐盟之間的外交關係路線。此次會議的中心目的是加強歐盟與印太地區國家的合作關係。

峰會的議事日程包括歐洲通過全球門戶戰略，加強與該地區在氣候，生物多樣性以及安全問題上的合作。法國同時也是為期兩年的印度洋海軍研討會（Ions）輪值主席國。法國期待利用此一機會協調海上安全以及援助貧困等工作。

根據澳大利亞戰略政策研究所（Aspi）去年9月發表的一份報告，北京對印太地區的 "脆弱 "國家採取了 "經濟脅迫 "政策。

法國世界報北京記者評論說，中國並未受到出席峰會的邀請，不過，即使收到邀請，恐怕北京也不會主席，中國承認亞太地區，但不承認印度洋-太平洋地區，因為該名稱將其鄰國和競爭對手印度置於安排的核心位置。

北京方面並不否認對巴黎在該領域的行為感到不滿。在上周與馬克龍的電話會談中，習近平告訴馬克龍，中國準備繼續與法國合作，但中國不會接受新問題或者新的困難。世界報引述北京國際問題研究所（CIIS）的歐洲部主任崔洪建的話說，法國今天的行為可能是一個新的困難的來源。