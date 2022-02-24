俄羅斯入侵烏克蘭 衝擊法國總統大選 親俄候選人紛紛譴責普京

法國/俄羅斯/烏克蘭

2022年2月24日烏克蘭消防人員撲滅一架在基輔不遠處被擊毀疑似烏克蘭空軍軍機的火勢。

法國總統大選第一輪投票1個半月前突發俄羅斯軍事攻擊烏克蘭，入侵烏克蘭東部，導彈與軍隊攻向烏克蘭縱深地區，這在法國總統大選歷史實屬罕見。法國總統候選人一致譴責俄羅斯。法國總統馬克龍今天中午的全國電視簡短講話，為法國針對烏克蘭危機定調：譴責普京，支持烏克蘭。傳統上欣賞普京的各政黨領袖處於尷尬境地，他們或多或少受到詰問與批評，多位候選人加速轉變立場譴責俄羅斯。政治評論分析，最為”總統袈裟“人，將因此深得益處。

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據法新社今天報道稱，面對俄羅斯對烏克蘭發動入侵，馬克龍周四發表講話，他懇請法國人團結起來應對。法新社注意到，在第一輪總統選舉前六周，候選人一致譴責俄羅斯對烏克蘭入侵。

在簡短的電視講話中，即將離任的總統馬克龍呼籲 "不要放棄我們的自由、主權和民主原則"，他並警告法國人，這一 "戰爭行為 "將對 "我們的生活和我們歐洲大陸的地緣政治產生深刻和持久的影響"。馬克龍還承諾，法國及其歐洲盟國將決定對俄羅斯實施 "與它所犯的侵略行為相稱 "的應有制裁。馬克龍還將在周五莊嚴的議會會議上發表正式致辭講話。

今天周四，來自右翼和左翼的法國總統候選人一致譴責俄羅斯武裝干預，呼籲停火，並要求將外交行動和對莫斯科的嚴厲制裁結合起來。甚至綠黨候選人雅多，呼籲要向基輔運送武器。

法新社說，包括在那些傳統上親俄羅斯對普京示好的政黨領袖們，如法蘭西不屈服黨的領導人讓-呂克-梅朗雄或極右翼候選人埃里克-澤穆爾（Reconquête！）以及瑪麗娜-勒龐（Rassemblement national）都態度轉變。

法新社認為，距離第一輪選舉投票還有46天，現在判斷該烏克蘭受侵略事件對法國人和總統選舉的影響多大還為時過早，但事件已經完全改變了競選活動。

據分析人士說，雖然外交政策問題通常對總統選舉的影響不大，但戰爭發生在歐盟的門口，而且也影響到馬克龍的參選，這可能會改變競選事態，多少有利於即將離任的總統馬克龍。

馬克龍其實被夾在中間，他曾帶頭試圖解決俄烏危機，但沒有成功，這使他受到了反對派的批評。但在民意調查中，馬克龍是明顯的熱門人選。一般認為，馬克龍的連任競選活動卻在不斷地加強。

從更廣泛意義上說，俄羅斯入侵烏克蘭 "阻礙了競選的進展"，據PollingVox民調專家傑羅姆-聖瑪麗（Jérôme Sainte-Marie）強調說，對候選人來說，這將進一步削弱競選的真正議題，特別是那些平時都進入不了眼簾或受聚焦的社會問題。

據Ifop輿論總監弗雷德里克-達比（Frédéric Dabi）指出，在競選期間發生戰爭，"這是聞所未聞的"。但競選仍然非常難以預測。我們也許可以預見到的是，在總統和其他候選人之間形成一種區分的邏輯，就是誰更能成為總統。

原本預計在今天晚上參加法國猶太機構代表委員會（Crif）的傳統晚宴--這是競選活動的必選任務之一--但馬克龍不得不取消出席，因他必須前往布魯塞爾參加歐洲理事會特別會議。

而雅多和克里斯蒂安-陶比拉等幾位候選人則推遲或取消了計畫於今天周四參加支持烏克蘭的示威的行程。而法國2台也已經取消了晚上與瑪麗娜-勒龐的辯論。

就候選人而言，選舉中的三位主要候選人勒龐和澤穆爾以及梅朗雄似乎處於守勢，儘管他們迅速譴責了俄羅斯的入侵。他們被批評在不同程度上與俄羅斯反對NATO擴張的要求相呼應。當然，他們都說並不贊同俄羅斯總統的侵略行動。

對於政治學家帕斯卡爾-佩里諾來說，"這些候選人或多或少都原本要去尋求普京的支持"的，"梅朗雄、澤穆爾和勒龐現在預計，他們最終可能為某些現在看來不夠穩妥的行為付出選舉代價"。

今天周四上午抵達留尼汪島的法蘭西不屈服黨LFI領導人呼籲拒絕這種 "不可忍受的戰爭升級"，並呼籲所有的外國軍隊 "從烏克蘭撤出"。在回應馬克龍對團結的呼籲時，梅郎雄說，如果馬克龍有誠意，他必須做出姿態，讓他的同黨對反對派的攻擊不要太過分。

澤莫爾今天毫無保留地譴責了莫斯科，但他認為，他和其他人一樣，包括烏克蘭人自己，他曾以為普京不會越過紅線入侵烏克蘭，因為烏克蘭危機原本也可以獲得和平解決。澤莫爾曾多次信誓旦旦，他不相信俄羅斯會入侵。

法新社說，最後，瑪麗-勒龐呼籲俄羅斯 "立即停止入侵行動"，因為這種入侵打破了 "歐洲的和平平衡"，"必須毫不含糊地予以譴責"。勒龐本人在2017年的總統競選期間曾朝覲莫斯科受到普京的接見。