俄羅斯戰侵烏克蘭：馬克龍促開北約緊急峰會 法國稱堅挺烏克蘭

法國/烏克蘭

法國總統府愛麗舍宮今天宣布，馬克龍敦促儘快舉行一次北約峰會，以應對俄羅斯軍隊開始入侵烏克蘭的局勢。法國總統周四上午舉行了國防委員會會議，會議研究了對烏克蘭的援助措施，並對烏克蘭發出信息，非常堅定支持烏克蘭。

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法新社今天引述法國總統府消息說，法國總統馬克龍希望北約儘快召開峰會，以應對俄羅斯軍隊開始入侵烏克蘭的情況。總統府消息說：法國總統希望在與我們的夥伴和盟友協商的情況下，儘快舉行一次北約峰會。

英國首相鮑里斯-約翰遜也表達了同樣的要求。

據法國總統府的公告，馬克龍敦促莫斯科立即停止其在烏克蘭的軍事行動，"希望儘快與我們的夥伴和盟友協商召開納托峰會"。

愛麗舍宮的公告是在周四上午回應俄羅斯襲擊烏克蘭後的局勢作出如上表示。

據外交消息人士稱，北約峰會將於周五通過視頻會議舉行。

據總統府愛麗舍宮公告說，法國總統周四上午主持了國防委員會會議，會議研究了對烏克蘭的援助措施，並對該國發出了 "非常堅定的支持信息"，同時準備參加當天的國際會議--下午3點的世界工業7 國集團視頻會議，晚上8點的歐洲理事會。

法國還試圖通過其在歐安組織（歐洲安全與合作組織）框架內的20名法國觀察員收集實地信息，法國官方稱，因為有很多虛假信息。

法國也在努力幫助法國在烏克蘭當地的國民，根據法國外交部的說法，其中500多人已經返回，但仍有大約600人在當地。

法新社說，法國國防委員會今天上午在愛麗舍宮下的 "朱庇特"（PC Jupiter）緊急召開，會議一個半小時，有政府的主要成員--總理讓-卡斯特、部長讓-伊夫-勒德良（外交）、布魯諾-勒梅爾（經濟）、佛羅倫薩-帕利（國防）和傑拉爾德-達爾馬寧（內政），以及外交和安全顧問們參加。

周四上午，在宣布俄羅斯的軍事進攻後不久，馬克龍強調，"法國堅決譴責俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的決定"，並敦促莫斯科 "立即停止軍事行動"。馬克龍說，“法國與烏克蘭站在一起”。他還說：“法國站在烏克蘭人一邊，並與合作夥伴和盟友一起採取行動，以期結束戰爭。

今天上午8點，馬克龍致電烏克蘭總統沃洛基米爾-澤連斯基，向他保證法國的 "支持和聲援"。

據總統府說，烏克蘭總統澤連斯基"要求馬克龍繼續施加壓力與干預，支持烏克蘭"，並 "使歐洲團結起來"。

馬克龍還致電歐洲理事會主席查爾斯-米歇爾。

俄羅斯總統普京在黎明時分宣布在烏克蘭開展 "軍事行動"，基輔聲稱 "大規模入侵 "正在進行中。面對這局勢，愛麗舍宮強調，將與合作夥伴和盟友之間一天內密集磋商。

在危機惡化之前，馬克龍已經費時數周進行斡旋，試圖通過外交途徑解決危機，包括訪問莫斯科與基輔，在莫斯科馬克龍與普京進行了五個多小時的會談。

法新社說，法國在今年上半年擔任歐盟理事會主席，馬克龍因此也增加了與其他歐洲以及國際間領導人的交流次數，如德國的奧拉夫-肖爾茨，以及美國的喬-拜登。

不過，馬克龍頻繁躋身國際外交，引發法國總統大選反對派關於馬克龍隱身但繼續競選的批評。馬克龍的班底則以外交危機為理由，解釋馬克龍推遲宣布參加競選有合理性質。不過，多個消息稱馬克龍下個星期將宣布競選連任。