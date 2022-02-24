法國議會將防疫辯論放一邊 齊聲譴責普京發動對烏戰爭

法國/烏克蘭/俄羅斯

法國國民議會按日程今天上午開會討論新冠病毒疫情疫苗證措施，但受到烏克蘭遭俄羅斯軍隊入侵危機衝擊。議會將病毒預防措施辯論先放一邊，對烏克蘭戰事作緊急討論。法國議員除了一致譴責俄羅斯侵入烏克蘭，共產黨議員警告法國不要捲入戰爭。

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據法新社說，一場危機緊追着另一場危機。今天上午，國民議會關於新冠病毒疫情健康措施的辯論被俄羅斯入侵烏克蘭的事件衝攪，法國各政治團體一致譴責俄羅斯入侵烏克蘭，其中一些黨團迅速要求在波旁宮國民議會進行專門辯論。

據執政黨LREM議員團主席克里斯托夫-卡斯塔納譴責說，俄羅斯總統普京 "侵犯了國際權利"，卡斯塔納批評俄羅斯 "企圖搞霸權主義"。卡斯塔納援引總統馬克龍立場重申，"法國要求結束這些入侵行動。"

一些反對派議員呼籲在國民議會中迅速就這一戰事進行辯論。

法國共和黨LR的菲利普-戈塞林肯定有此願望。"拉芒什議員強調：對此沒有分歧論戰，我們必須站在一起。他說："戰爭已經在歐洲爆發了，" 他警告不要重複第二次世界大戰初期舊大陸局勢的歷史錯誤。"我們今天的軟弱可能是我們明天的缺點"。

法國社會黨議員領袖瓦萊里-拉博爾呼籲歐洲理事會 "今天就搬到基輔去開會！"她並希望 "關閉俄羅斯的銀行系統"，她還提出向烏克蘭交付武器抵抗的問題。她也希望將原定於周五與總理舉行的俄烏局勢議會聯絡委員會在周四舉行。

民主運動黨人弗雷德里克-佩蒂特（Frédéric Petit）顯示激動，他譴責對歐洲發動"文化戰爭"。而法國Agir黨團議員的主席奧利維爾-貝赫特說。"如果我們開始因歷史原因而要重新畫定邊界，那就是整個世界的安全受到威脅。

（自由與領土）黨團的議員Bertrand Pancher也呼籲在國民議會進行辯論，他呼籲法國不要袖手旁觀。帕斯卡爾-布林多（UDI）發出了同樣的呼籲。

在左翼，法蘭西不屈服黨LFI集團主席馬蒂爾德-帕諾（Mathilde Panot）"堅決譴責侵略行為 "。她並批評 "恢復野蠻權力"。她也呼籲進行議會辯論。她警告說："最重要的是，我們絕不能接受戰爭升級。"

該議員遭到多數派議員指責。法新社說，法蘭西不屈服黨競選愛麗舍宮入主地位的候選人梅郎雄Jean-Luc Mélenchon對普京的立場被認為是示好。

今天上午法國議會此議題最後一位發言人是共產黨議員讓-保羅-勒科克，他譴責 "俄羅斯對烏克蘭的干預"：他批評說，"普京要對發動戰爭負責"。但他指控所有煽動導致危機升級的人要負集體責任。他還警告，法國不要直接或間接捲入俄烏戰爭，包括向烏克蘭提供武器。