俄羅斯侵烏戰：法國國防會議決定再加制裁

法國/烏克蘭/俄羅斯

法國總統馬克龍今天召集召開法國國防會議，決定進一步制裁掀起侵略烏克蘭戰爭的俄羅斯，鎖定製裁普京在法國親朋好友巨額資產。法國加深與歐盟與西方國家應對危機的協調合作。法國外長提及法國僑民從烏克蘭撤離，指法國僑民從基輔可撤離，但雖然俄羅斯許諾自由離開，法國外長稱可以協助法國僑民撤離，安全卻不能百分之百保證，因為俄羅斯諾言無信。

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就法國決定進一步加強制裁俄羅斯？據參加會議的法國經濟部長勒梅爾周一宣布，法國政府準備將在歐盟主持下已經決定的資產凍結措施擴大到更多的俄羅斯個人。

據法新社說，勒梅爾在法國總統馬克龍組織的新國防委員會結束時在愛麗舍宮發表的簡短講話中說："我們已經確認鎖定了所有在法國擁有資產的俄羅斯人士，他們可能因為接近俄羅斯政府而被納入這些歐洲制裁，我們將依據司法提供法律手段來扣押所有這些資產。

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，歐盟宣布對俄羅斯、其領導人和與克里姆林宮關係密切的人士實施一系列金融制裁，包括凍結他們的資產和禁止進入歐洲領土。

據勒梅爾說：應法國共和國總統要求，我們正在繼續對屬於歐洲制裁的俄羅斯人士的房地產、遊艇和豪華車輛等金融資產進行全面清查。

與勒梅爾一起參加會議並在總統府大院內發布新聞報告的外交部長讓-伊夫-勒德里昂宣布，將 "在極短的時間內對在歐洲進行虛假信息活動的俄羅斯宣傳機構採取措施。

周日，歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩宣布，俄羅斯國家媒體 "今日俄羅斯"(RT)和 "衛星 "將被禁止進入歐盟，以防止它們散布有關莫斯科在烏克蘭戰爭的謊言。

在經濟方面，勒梅爾還表示，他將在本周接見因俄烏衝突和已經或將要實施的制裁而受到影響的法國工業界人士，討論包括關鍵部件和金屬供應有關的問題，俄羅斯是其中一些金屬（鈦、鎳等）的主要供應商之一。

就法國僑民從烏克蘭撤離，外交部長勒德里昂周一表示，仍在基輔的法國公民可以通過公路離開陷入困境的烏克蘭首都，有機會，但安全沒有保障。

法新社說，法國外長稱，從南部離開基輔的道路可能並不完全安全，但現在有機會離開該市。他補充說："俄羅斯人剛剛表示，所有平民可以通過基輔瓦西爾基夫高速公路自由離開基輔。

根據外交消息來源消息，目前在烏克蘭領土上仍有剛剛超過1000名法國國民，比預期的要多，因為其中有幾百人在俄羅斯發動戰爭之前沒有登記。