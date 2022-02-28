俄羅斯侵略烏克蘭戰火正擠壓法國大選重新洗牌

法國/總統選舉/烏克蘭/俄羅斯

法國總統大選候選人登記到這個星期五截止。俄羅斯入侵烏克蘭打破了法國大選的脆弱“寧靜”。現任總統馬克龍曾以歐盟等繁忙外交為借口盡量推遲宣布競選，可是現在，他調停失敗，突然爆發的侵烏戰爭，進一步增加馬克龍的外交壓力，他將加大投入，但又必須在截止日期前宣布競選連任，在什麼時間，以什麼方式，開始讓他頭疼。而其他候選人，因為烏克蘭遭侵略戰爭，立場受檢視，競選重新洗牌。競選低迷的共和黨候選人佩克雷斯撿到好機會，減少對馬克龍攻擊而集中火力抨擊遭指親普京的極右對手，她以此力圖衝進第二輪。

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據法新社說，烏克蘭戰爭正在重新洗刷法國總統競選的牌局。馬克龍本周的外交任務成倍增加，但他的候選資格的宣布仍懸着。按憲法，法國總理就要接待各候選人，這些候選人正因為烏克蘭戰爭而被迫重置競選定位，法新社說，這個局面不免有些扭曲。

即將卸任的總統馬克龍被夾在俄烏戰爭的處理和周五必須正式提交候選人申請的最後期限之間。在民調中被廣泛看好的馬克龍宣布參選的時間和形式的選擇已經變成了他的頭疼問題，即使烏克蘭衝突的爆發正在擠壓競選，在一個極端不穩定的時期可能變成現總統的有益資本，但有可能掩蓋民主辯論而受批評。

馬克龍今天周一上午召開一個專門討論烏克蘭問題的國防委員會會議。據愛麗舍宮稱，他還將在下午參加與外國領導人的視頻會議，以便繼續在歐洲盟友和夥伴之間就烏克蘭衝突進行密切協調。據總統府方面說，馬克龍以歐盟輪值主席身份還將歡迎德國總理奧拉夫-肖爾茨和歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩來訪，再與歐洲工業界代表舉行工作晚宴。

剛剛過去的周末，法國還決定增加對烏克蘭的國防物資支援，並加強對俄羅斯的經濟和金融制裁。

法新社說，總理卡斯泰Jean Castex則在周一下午就要為總統候選人組織了一次關於烏克蘭衝突和對俄羅斯制裁的 "信息會議"。邀請函只發給了在競選所需的500個民選代表支持中至少有300個的候選人，其中大部分人都接受邀請。

目前還不清楚激進左翼政黨法蘭西不屈服黨La France Insoumise的領導人梅郎雄Jean-Luc Mélenchon是否會出席會議或派代表出席。

一些候選人，如綠黨候選人亞尼克-雅多（Yannick Jadot）批評說，由共和國總統而不是總理接見才是一種更好的形式。這位綠黨議員還在franceinfo上說，他將藉此機會要求法國向烏克蘭運送武器一事給出正常的透明度，因為這些武器細節還沒有披露。

法新社說，烏克蘭的戰爭也迫使法國總統候選人改變他們的競選方案，並對衝突及其後果調整立場。

譴責莫斯科但其親俄立場受到爭議的極右翼候選人埃里克-澤穆爾周一在RTL節目中說，烏克蘭難民的到來可能 "破壞法國的穩定"。他說，他 "更希望烏克蘭難民留在波蘭"，而波蘭可以得到 "幫助 "來應對難民危機。

保守派共和黨候選人瓦萊里-佩克雷斯則將矛頭指向她的極右翼對手--除了澤穆爾，還有2017年總統大選進入第二輪候選人瑪麗娜-勒龐。佩克雷斯說，"所有那些主張崇拜或迷戀普京的人今天都沒有資格當選法國總統"。

據法新社說，在左翼，社會黨候選人伊達爾戈Anne Hidalgo和雅多Jadot最近幾天一直在分別攻擊梅郎雄Mélenchon，梅郎雄也被指控在烏克蘭戰前多表同情莫斯科。剛剛過去的周末，梅朗雄承認自己犯了一個錯誤。