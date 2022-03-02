嘎納電影節不歡迎俄羅斯官方參加

法國/嘎納電影節/俄羅斯

俄羅斯入侵烏克蘭犯了眾怒，法國嘎納電影節影展明確說不歡迎俄羅斯官方代表。嘎納影展主辦單位在一項聲明中說：「嘎納影展希望展現對烏克蘭人民的全力支持。」嘎納影展主辦方還表示，他們要向所有冒險示威、反對侵略烏克蘭的俄羅斯人，以及挺身對抗當今政府的俄國藝術家和電影從業人員致敬。今年嘎納影展訂於5月17日到28日舉行。

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據法新社說，由於俄羅斯入侵烏克蘭，嘎納影展主辦單位表示，他們將不歡迎俄國代表於5月參加嘎納影展。嘎納影展（Cannes Film Festival）主辦單位在聲明中說：「我們要為這種令人無法接受的情況發聲，並譴責俄羅斯及其領導人的態度。」

該聲明說，「此事已成定局，除非這場侵烏戰爭能在讓烏克蘭人民滿意的條件下落幕，否則我們不歡迎來自俄羅斯的官方代表團，或與俄國政府有任何關聯者。」

嘎納影展主辦方表示，他們要向所有冒險示威、反對侵略烏克蘭的俄羅斯人，以及挺身對抗當今政府的俄國藝術家和電影從業人員致敬。嘎納影展在聲明中補充道：「忠於其始於1939年的反法西斯和納粹獨裁傳統，嘎納影展將始終為發聲反對暴力、壓制、不公正的藝術家及電影從業人員服務。」

嘎納影展創立於1939年，當時與法西斯主義者掌控的義大利所舉辦的威尼斯影展（Venice Film Festival）較勁意味濃厚。

法新社說，今年嘎納影展訂於5月17日到28日舉行。