法國電視午間新聞王牌主播TF1記者佩諾肺癌過世

法國電視第一台TF1 的前明星主持人讓-皮埃爾·佩諾(Jean-Pierre Pernaut) 因肺癌甫於周三(2日)去世，享年 71 歲。

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讓-皮埃爾·佩諾是法國電視午間新聞王牌主播第一台 TF1新聞記者，周三(2日)過世，享年 71 歲。這是周三他的妻子娜塔莉(Nathalie Marquay-Pernaut) 的代理人向法新社宣布的消息。她在電視第一台TF1確認這名記者過世消息的前幾分鐘宣布說：“湯姆、盧、奧利維爾和朱利安的父親於周三下午死於肺癌。”

從事新聞工作33 年來，讓-皮埃爾·佩爾諾特憑藉其親民報道的方式確立了自己作為午間新聞之王的地位，雖然經常會受到一些批評，但仍然很受歡迎。

電視第一台的總裁佩里松(Gilles Pélisson)在新聞稿中寫道：“我們非常痛苦地得知佩諾的消失”。 “法國電視失去了一位最偉大的記者，電視第一台失去了他的家人”。

佩諾是一個不拘泥於形式主義的記者，他不理會什麼單位，什麼機構，或什麼意識形態，甚至對一些老套的觀念和想法並不感興趣。他感興趣的是人，是一般民眾。他的這種風格在1981年密特朗總統大選中的新聞報道特別凸顯出來。

佩諾曾經指出，要教導年輕記者的是：他們首先必須要會傾聽人們的意見，並給予他們發言權。