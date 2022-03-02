馬克龍就烏克蘭局勢發表電視演講

馬克龍電視演講

法國總統馬克龍3月2日再次發表電視講話。他把俄羅斯人民與普京一個人區分開來。批評普京選擇了“孤軍奮戰”的武裝衝突道路。他表示：為了不讓歷史悲劇重演需要增加國防經費。他告誡法國民眾，未來的日子將會“越來越難”。

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法國總統馬克龍在全國電視講話中表示：“我們沒有對抗俄羅斯人民。我們與所有俄羅斯人站在一起，他們拒絕以他們的名義發動一場可鄙的戰爭，有責任精神和捍衛和平的勇氣” 。馬克龍表示：俄羅斯人民在第二次世界大戰期間為拯救歐洲免於深淵而做出了巨大的犧牲；也是為此將我們與這個偉大的歐洲人民和俄羅斯人民聯繫在一起” 。

法國總統預測，未來的日子將會“越來越難”；警示這場危機將會影響法國經濟和民眾生活。馬克龍說：這不是一場西方人和俄羅斯之間的戰爭，而是莫斯科入侵了烏克蘭。法國總統表示：普京放棄對國際社會的承諾；選擇了“孤軍奮戰”的武裝衝突道路。

法國總統補充道：一方面這不是“北約與西方的衝突一方面；另一方面烏克蘭國土上也沒有北約的軍隊或基地，都是些謊言。俄羅斯沒有受到攻擊，俄羅斯是侵略者”。

法國總統還表示：“我們並沒有和俄羅斯處於戰爭狀態；也沒有對抗它。”談及這場軍事衝突對法國的影響，法國總統表示：俄羅斯對烏克蘭的進攻是對歐洲的破裂，特別是在經濟層面上的。他說，那麼就需要我們在軍事防禦上加大投資。

法國總統表示：“我們的經濟成長將不可避免地受到影響”由此造成的成本增加，特別是在能源成本上。 “很多經濟領域正在遭受並將遭受損失，要麼是因為它們依賴進口俄羅斯和烏克蘭的原材料；或者因為他們向這些國家出口。”

馬克龍表示：為了不讓歷史的悲劇重演，我們要增加國防的投資。他還強調說：歐洲國防也必須邁出新的一步”。

由於烏克蘭戰事，法國總統馬克龍早已宣布取消原定於 3 月 5 日在馬賽舉行的連選連任的演講會議。 估計他在這個星期還會正式宣布自己連選連任。