法國3月14日結束疫苗接種通行證 餐飲老闆歡欣

法國自 3 月 14 日起，結束新冠疫苗接種通行證檢查措施。內政部長周四宣布，餐館和其他如咖啡館和酒吧等將不再需要有任何新冠病毒防疫的限制措施。

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法國政府宣布，疫苗通行證措施即將結束，餐廳老闆們對此消息表示歡迎。 根據經過費加羅報確認的消息指出，法國內政部長卡斯特克斯 Jean Castex 本周四在法國電視第一台 TF1 上宣布，從 3 月 14 日起結束疫苗接種通行證的檢查措施，但是醫療機構除外。

也就是說，在 11 天後，法國民眾進入餐廳、酒吧、咖啡館甚至夜總會都不再需要出示新冠疫苗通行證掃描二維碼了。

法國第一大餐飲業工會 l'Umih 的主席休伯特·揚 (Hubert Jan)做出反應表示歡迎說：這是“隧道盡頭的開始”，

另外一位，是全法國酒店和餐館獨立團體工會 GNI-HCR的主席迪迪埃·切內特( Didier Chenet) 他說: “這是一個非常好的消息 這是最後一個疫情帶來的限制。”

事實上，自 2 月 28 日起，餐館、咖啡館、酒吧等地方不再強制要求顧客戴口罩。 伯特主席表示 “這已經是一個美好的幸福時刻。”他稱讚“政府的這種連貫性的措施”。

對於 GNI 工會主席迪迪埃·切內特來說，在新冠病毒暴發第一次啟動封鎖禁足措施的兩年後，幾乎是一天挨過一天生活的情況下，疫苗接種通行證結束的象徵意義非常強烈。 “這表明疫情已得到控制，我們正朝着以前所知道的那種生活邁進。”

餐飲業者當然希望這項撤除令能夠帶給餐館更多顧客人數。休伯特表示，對於“仍在受苦”的餐館老闆來說，真是給他們帶來一口新鮮空氣，也希望從四月開始夠重新找回讓餐館可以喘口氣的營業額。

此外，切內特也說，如果說烏克蘭戰爭導致顧客們不安，但最近幾天來從顧客人數上看，倒沒什麼感覺。但除了那些原本接待富有的俄羅斯顧客的某些山上的滑雪站餐廳，才感覺得到差異性。 不過，也有不同意見者，全國夜總會和娛樂場所聯盟 (SNDLL) 主席帕特里克·馬爾瓦斯 (Patrick Malvaës) 表示，取消疫苗接種通行證的做法過於倉促。他認為： “我們從一個極端走向另一個極端。 它破壞了國家和衛生措施的可信度。”