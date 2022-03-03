馬克龍今再與普京和澤連斯基分別電話 未撼動局勢

法國/俄羅斯/烏克蘭

法國總統馬克龍今天再次與俄羅斯總統普京以及烏克蘭總統澤連斯基分別電話。根據法國官方透露，俄羅斯總統堅持他的立場，並稱俄羅斯將實現全部目標。普京對馬克龍說，他對馬克龍昨天晚上的關於烏克蘭戰爭的講話觀點不同意，並稱他完全可以在烏克蘭問題上要求加碼。目前沒有關於馬克龍與澤連斯基電話會談細節內容報告。馬克龍的電話沒有能夠撼動烏克蘭戰爭局面。

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據法新社報道稱，法國總統府愛麗舍宮說，馬克龍周四與俄羅斯總統普京再次通話，然後給烏克蘭總統澤連斯基打了電話。

據法國總統府稱，馬克龍與俄羅斯總統的交流持續了一個半小時，這是自2月24日俄羅斯軍隊開始入侵烏克蘭以來兩人的第三次交流。這次電話會議是 "應普京總統的要求 "舉行的，法國總理讓-卡斯特斯在TF1上作如上透露，法國總理並說，"烏克蘭當地的局勢無疑是非常不利，"他補充說，"看來普京堅持他的觀點，普京希望將烏克蘭非軍事化，交出烏克蘭，而這顯然是不可接受的。

法國總理補充說，面對莫斯科，"我們需要在原則和制裁方面非常堅定"，同時尋求 "通過對話實現和平"，但稱這 "無疑是非常困難的"。

馬克龍和普京之間的交流是由俄羅斯外交部長拉夫羅夫在今天上午的一個在線新聞發布會上現場宣布的。拉夫羅夫說："法國有調解衝突的悠久傳統，" 拉夫羅夫強調說，如果法國成功完成這項任務，莫斯科會感到 "高興"。

另據路透社今天報道稱，俄羅斯總統普京周四在一次電話交談中對他的法國同僚馬克龍說，“我們的目標是

俄羅斯是在烏克蘭實現非軍事化和中立化。”普京稱，俄羅斯的計畫在任何情況下都會實現。普京警告說，烏克蘭拖延談判與莫斯科的關係的任何努力，只會導致俄羅斯提高要碼。

據普京補充說，他對馬克龍昨天晚上關於烏克蘭戰爭的講話，持不同意立場。