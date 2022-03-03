馬克龍今晚宣布競選連任 或發“告法國同胞書”

法國/馬克龍/競選連任

法國總統馬克龍應在本周四晚上在網絡平台發布《致法國同胞書》中來宣布他參加總統選舉，確定候選人資格。馬克龍競選連任的宣布是在烏克蘭戰爭的悲劇性背景下做出的，烏克蘭戰爭讓法國總統競選完全淪為背景陪襯。法國各總統候選人長期以來批評馬克龍找盡借口延後宣布競選資格，躲避辯論，躲避法國選民清算他的五年任期功敗垂成。馬克龍如何投入競選，將改變法國大選氛圍。

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據法新社今天自巴黎報道稱，無論馬克龍是被讚揚還是被憎恨，馬克龍反正被評論是既有誘惑力又很武斷，甚至很粗暴的總統，以一種完美的藝術性的適應，走過他孤獨而令人眩目，擔心，且動蕩不安的五年任期。

馬克龍在這場烏克蘭危機中的外交行動，即使沒有取得成果，但無論如何也加強了他作為國家元首的地位，並使他有理由在最後時刻進入競選。正如《世界報》最近對他的描述，這位 "變色龍總統 "在執政五年後仍然是一個難以捉摸的人物。

該報道稱，作為法國有史以來最年輕的總統，這位社會黨人前總統奧朗德的前經濟部長在2017年被推上了權力頂峰，他巧妙地利用了自己既不屬於右派也不屬於左派的局外人形象與地位，在傳統政黨的解體中成功衝浪。

那次大選，在創紀錄的棄權情況下，馬克龍以66%的多數選票戰勝了極右翼候選人瑪麗娜-勒龐，這個從未獲得過選舉授權的人立即穿上了 "總統 "的外衣，並在獲勝當晚在盧浮宮舉行了莊嚴的儀式，表明他希望讓自己的總統任期成為歷史的一部分。

法國人並不真正了解這個外表年輕的總統，他們逐漸發現總統有多面人格，在他的 "現代化"、"大膽 "和 "與時共進 "的顯示之外，還有着不同的、有時是矛盾的意識形態理論表述。

法新社說，馬克龍是一個純粹的法國體制內產品，曾是羅斯柴爾德銀行的投資銀行家，他的周圍有一個由三十多歲的人組成的忠誠的小圈子，他們曾在廣告公司、諮詢公司或高級行政部門任職，他不斷地顯露出一種想讓人吃驚的願望，哪怕令人震驚也在所不惜。

馬克龍會固執，就像他在2018年拒絕開除他的親信亞歷山大-貝納拉（Alexandre Benalla）一樣，貝納拉參與的一系列可疑的事務被媒體揭露，而且他還在2021年被判處監禁。

馬克龍會冒險賭一把，黃馬甲運動直衝他去且震撼全國，但馬克龍推動讓法國人一起參與一場全國大辯論，多少將黃背心運動中和了，這場社會抗議運動在2018年和2019年嚴重震撼了他的任期，然後自我凋零。當然沒有真正解決黃背心掀起的問題。

馬克龍還做了一些冒險的賭博決定，包括在新冠病毒大流行中拒絕所有專家和部長們在2021年1月呼籲的新的遏制和禁足措施，但這個決定最終成功，獲得法國人認可，也歸功於他。這使得馬克龍在任期結束時比他的兩位前任總統奧朗德和薩科齊在同一時期更受歡迎。

法國人對馬克龍愛憎分明，不是愛就是恨。如果說馬克龍在他的第一圈子裡幾乎引起了崇拜，那麼根據《馬克龍，為什麼會有這麼多仇恨？》一書的作者、記者尼古拉-多梅納赫和莫里斯-薩夫蘭的說法，馬克龍也是引發法國人 "仇恨 "最多的總統之一。"我從未見過有兒童在反對馬克龍的示威人群的掌聲中拖動總統的畫像上斷頭台的示威活動，"多梅納赫最近在法國5頻道上評論 "黃背心 "示威活動時對此仍然感到非常驚訝。

馬克龍儘管來自左翼，但很早就被歸類為 "富人的總統 "和大城市裡的精英階層。據多梅納赫說，他任期開始時的兩個相應決定，即取消財富稅和減少住房補貼，"留下了一個可怕的印記"。

此外，在馬克龍的任期內，有一系列的小詞講話被認為是他輕蔑或傲慢，或不愛法國人民，諸如關於失業者 "只需要過馬路 "就能找到工作，人們 "什麼都不是 "或 "懶惰的人 "對任何改革都有抵觸等等。

2021年底，馬克龍在一次電視採訪中保證，他更愛每一個法國人，同時也承認他曾 "傷害 "過人們。可是就在幾周後說他 "很想惹惱不接種疫苗的人 "。可喜的是，這句話終於沒有讓法國人感到震驚與發怒，因為他們中90%的人都接種了新冠疫苗，在經歷了艱難的疫情時期，現在他們對馬克龍對新冠病毒疫情危機的管理表示讚賞。

衝擊全球更衝擊法國的新冠病毒疫情，讓馬克龍丟開了他的自由主義改革派的衣缽，馬克龍在新冠病毒疫情期間選擇了大規模的社會扶持和經濟援助。根據法國政府的說法，這種 "不惜一切代價 "的政策，加上他在任期內進行的結構改革，已經取得了成果，因為經濟活動在2021年明顯回升，增長高達7%。

無論馬克龍有什麼意識形態爭議，他可是一名從未放棄，且是堅信親歐的信條。

法新社認為，最後，馬克龍的私生活，浪漫而空前，可以說發揮了某種魅力。年輕的馬克龍1977年出生於亞眠（法國北部）的一個醫生家庭，在高中時認識了他未來的妻子布里吉特。他當時16歲，她是他的戲劇老師，比他大24歲，已婚，有三個孩子。他們於2007年結婚，用第一夫人的話說，結成了一對 "很融合的夫婦"。