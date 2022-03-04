馬克龍下周一大巴黎舉行第1個選舉造勢 烏克蘭危機迫其隨時被卡

法國總統馬克龍周四（3日）已正式宣布競選連任，但其選舉連任造勢活動的安排，因必須每日盯住局勢緊張、瞬息萬變的烏克蘭戰爭危機，他在全國各地的造勢活動行程有隨時被喊卡的可能。不過，根據其親信指出，第一場造勢將於下周一（7日）在大巴黎地區舉行。

廣告 繼續瀏覽後續

馬克龍總統必須同時領導他的下屆總統競選活動並處理局勢緊張的烏克蘭危機，在組織方面並不容易。但鑒於最近的民意調查結果非常有利於馬克龍，這也就成了一個相對的障礙。

對於總統候選人馬克龍來說，這首先要面對的是一個複雜的方程式：他如何在被國際局勢衝突管理壟斷的同時，能保持自己的總統候選人的競選議程。 正如他在周四那天在電視講話時，再次向法國人民所展示的自己：當時他在給俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤倫斯基的電話之間的徘徊，以及對於他正式發出那封宣布自己成為下屆總統候選人的給法國選民公開信的草擬及潤飾。發表公開信正式宣布參選的作法，這也被個前總統f密特朗採用過。

由於烏克蘭戰事緊張，它隨時可能發生如此大的變化，以至於馬克龍競選團隊向巴黎人報指出：“我們目前無法真正有把我確認其中任何一個行程安排。 一切都將取決於國際形勢，”不過一位馬克龍的親信指出，但肯定其競選團隊已經考慮過“選舉造勢行程安排的地理戰略”。

馬克龍的選舉造勢活動計畫主要圍繞着主題行程和公眾集會展開。

根據巴黎人報的消息，如果烏克蘭情況允許下，馬克龍總統競選造勢活動行程表中的第一個集會活動將在下周一在巴黎郊區舉行，集會談論主題為教育。周一大巴黎地區的集會是目前其競選團隊確定的造勢活動行程。如果情勢許可，他並計畫於3 月 12 日的周末在馬賽舉行大選造勢集會。

法國總統馬克龍現今只剩下37天進行總統大選的造勢活動。