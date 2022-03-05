法國廣播電台（Radio France）暫離開俄羅斯

法國廣播電台暫離開俄國

公共廣播集團-法國廣播電台(radio France)周六向法新社宣布，在俄羅斯通過“虛假新聞”刑法修正案後，暫停其在俄羅斯記者的報道工作。法國廣播電台包括 France Inter 和 Franceinfo 在內的七個國家頻道，還需確定俄羅斯法律是否適用於外國記者。 它還徵求了公共服務媒體主要聯盟歐洲廣播聯盟 (EBU) 的意見。 在搞清楚刑罰設定範圍之前，法國廣播電台暫停在俄羅斯記者的通信報道。 5日下午，4萬人參加了巴黎舉行的反戰遊行。一天前，一大批西方新聞機構，CNN、彭博社（Bloomberg）CBS及BBC等宣布暫停在俄羅斯的報導。

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普京2月24日入侵烏克蘭引發國際譴責，日益被排斥的俄羅斯也在加緊進行相應的信息戰。普京簽署俄羅斯聯邦刑法修正案傳播“虛假新聞”將被刑事化。

4日，俄羅斯總統普京簽署了一項新法案，如果記者發表的信息與官方關於俄羅斯在烏克蘭戰爭的聲明相悖，他們將被投入監獄。俄羅斯議會兩院都通過了該項立法。

新的法律規定，任何傳播被政府認定的有關該國軍隊“假新聞”的人將面臨最高15年的監禁，任何被發現詆毀俄羅斯軍隊或公開支持對該國進行制裁的人將面臨罰款。

據路透社報導，俄羅斯國家杜馬（議會下院）主席沃洛金（Vyacheslav Volodin）說，這項法律將強制懲罰那些“撒謊和發表詆毀我們武裝部隊”的言論的人，是非常嚴厲的懲罰。

新法律引發獨立記者成群結隊地離開俄羅斯，西方主要新聞機構也紛紛採取行動。

CNN的發言人表示，CNN將停止在俄羅斯的報導，同時將繼續評估局勢和下一步的行動。

彭博社總編輯米克爾思維特（John Micklethwait）在一份聲明中說：“我們非常遺憾地決定暫時中止我們在俄羅斯境內的新聞採集工作”，“對刑法的修改似乎旨在通過聯想將任何獨立記者變成純粹的罪犯，不可能在該國境內繼續進行任何形式的正常新聞報導。”

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）、ABC新聞、加拿大廣播公司CBC和英國廣播公司BBC也在新法律通過後暫停了在俄羅斯的報導。

BBC總幹事戴維（Tim Davie）在一份聲明中說：它將繼續在俄羅斯以外的地方提供俄語服務。“我們工作人員的安全是最重要的，我們不願讓他們僅僅因為做他們的工作而承受被刑事起訴的風險”。

俄羅斯兩家自由媒體：莫斯科回聲（Echo of Moscow）廣播公司和TV Rain3日在壓力下停播，因報導普京在烏克蘭的戰爭，檢察官要求限制他們的網站。

其它外國網站4日也都無法訪問，包括BBC、德國之聲（Deutsche Welle）和獨立新聞集團Meduza。據報導，臉書（Facebook）和推特（Twitter）也被俄羅斯的通信監管機構封鎖。

臉書全球事務總裁克萊格（Nick Clegg）3日在一份聲明中說：“很快，數百萬普通俄羅斯人將發現自己被切斷了可靠的信息，被剝奪了與家人和朋友聯繫的日常方式，並被壓制不敢說話。”