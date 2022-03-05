馬克龍雖是反對派公敵且民眾也不少撇嘴 民意支持卻高挺

法國/總統選舉/烏克蘭危機

法國現任總統馬克龍日前息事寧人宣布競選連任，雖然成為其他多達11名總統候選人的公敵，民眾談論他也批評多多，但攻擊馬克龍被指是一樁不太容易的事情。反對派集中精力希望攻擊馬克龍5年任期罪過口實，卻難以說服眾人。根據最新民調，馬克龍民意指數暴增4個百分點，第一次超過百分之30。不過，反對派都說，自己是最能打敗馬克龍進入愛麗舍宮的候選人，他們的新口頭禪，是“一切都還沒有定論。”

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據法新社今天報道稱，根據3月5日周六公布的一項調查，馬克龍在一周內獲得了4個百分點，超過了30%的民意分數，在烏克蘭戰爭爆發後，他將在第一輪選舉中領先於瑪麗-勒龐、瓦萊麗-佩克雷斯和正在下滑的埃里克-澤莫爾，到達頂峰。

雖然購買力仍然是法國人最關心的問題（52%），但2月24日爆發的烏克蘭戰爭現在排在第二位了（33%），高於環境（28%）和衛生健康擔憂（26%）。

90%的受訪者對烏克蘭戰爭的影響 "相當 "或 "非常擔心"（一周內+2點），76%的人擔心 "可能發生的核衝突"。

目前正在競選連任的現任總統在第一輪投票中獲得了30.5%的投票意向，比同一Ipsos-Sopra-Steria研究所在2月底進行的上一次調查上升了4個百分點，領先於極右翼候選人Marine Le Pen（14.5%，-1）和Eric Zemmour（13%，-2）。Valérie Pécresse繼續下跌（11.5，-1），排在激進的左翼候選人Jean-Luc Mélenchon（12%，+0.5）之後。

左翼的綠黨候選人雅尼克-雅多（EELV）穩定在7.5%，領先於穩定在4%的共產黨候選人法比安-魯塞爾（Fabien Roussel），社會黨人安妮-伊達爾戈（Anne Hidalgo）在克里斯蒂安-陶比拉（Christiane Taubira）退選後，也還僵定在2.5%。

在對第二輪投票民意預測中，馬克龍將戰勝瑪麗娜-勒龐（59%對41%），更廣泛地戰勝埃里克-澤穆爾（65%對35%）。

法新社警告，此一投票意向並不是對選舉結果的預測。它們只是表明了調查當天的民意對比平衡和變化情況。

此調查是於2022年3月2日和3日在網上進行的，調查對象是在選民名冊上登記的3599人，採用配額法從18歲以上的法國人口中抽取的代表性樣本。其誤差率在0.5和2個百分點之間。