難以選邊站 俄指揮家圖岡-索契耶夫憤然辭職

文藝界的迷惘

隨着體育界對普京入侵烏克蘭的表態，文藝界和音樂界也感受到巨大的壓力。俄羅斯著名指揮家圖岡-索契耶夫（Tugan Sokhiev）3月6日宣布，他已辭去莫斯科大劇院和圖盧茲國家管弦樂團音樂總監的職務。

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他代理人在發給法新社的一份聲明中寫道：“我知道很多人都在等着我公開表態，就烏克蘭目前正在發生的事情表明我的立場”。他強調說：“首先，我必須說的最重要的一點：我從不支持，我將永遠反對任何形式的衝突”。

這名指揮家表示： “有些人質疑我對和平的渴望，並認為作為一名音樂家，我可以談論星球上的和平以外的任何事情，這讓我感到震驚和冒犯。”

他的血統是高加索地區的奧塞梯人。看到很多同事，藝術家，演員，歌手，舞蹈家，導演以不尊重的方式受到威脅，他心痛。他把這種壓力形容為是些文化的受害者。

他痛心地表示：我被要求選擇一種文化傳統，不能選擇另一種。這就好比讓我在柴可夫斯基、斯特拉文斯基、肖斯塔科維奇和貝多芬、勃拉姆斯、德彪西之間做一種選擇。這已經在波蘭這個歐洲國家發生，在那裡俄羅斯音樂是被禁止的。”

他解釋說： “讓我在心愛的俄羅斯和法國音樂家之間做出選擇，我決定辭去莫斯科大劇院和圖盧茲國家管弦樂團音樂總監的職務，立即生效”。

最後他憤慨地表示： “我們音樂家通過肖斯塔科維奇的音樂記錄戰爭的恐怖。音樂家是和平的使者。音樂是為了團結國家和凝聚民心的。利用音樂撕裂人心讓我們從事 音樂的人撕心肺裂”。