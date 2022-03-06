馬克龍：擔憂俄軍即將轟炸敖德薩港口

俄空軍瞄準敖德薩（Odessa）

烏克蘭戰事越來越嚴峻。法國總統馬克龍6日又與俄羅斯總統普京通話1小時45分鐘。總統馬克龍提及他擔心俄軍可能很快就會攻擊黑海沿岸歷史港市敖德薩（Odessa）。

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法國總統周日宣布，法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍再次與俄羅斯總統弗拉基米爾·普京通電話，因為基輔表示俄羅斯軍隊將轟炸敖德薩港。在法國總統的倡議下，這次電話會議從中午持續到下午 1 點 45 分。

在與普京的電話交流中，馬克龍特別堅持“充分尊重國際人道主義法，組織保護平民，允許人道救援”，尤其是在馬里烏波爾(Marioupol)。愛麗舍宮說，普京在回應中“否認他的軍事目標針對過平民”，並“解釋說，無論是否離開被包圍的城市，烏克蘭人都有責任”。

愛麗舍宮消息顯示，普京的態度更強硬了。普京重申了四項要求”：包括“去納粹化”、承認俄羅斯克里米亞、承認頓巴斯獨立。普京明確指出，這些目標將“通過談判或戰爭來實現”。俄羅斯總統還保證，攻擊核電站“不是他的意圖”。 馬克龍將在晚上電話會晤烏克蘭領導人澤連斯基。

馬克龍與他的同行多次通話

自俄羅斯於 2 月 24 日對烏克蘭發動進攻以來，法國總統馬克龍已與普京進行了多次電話交談。在周四的電話會議結束時，馬克龍認為烏克蘭衝突“最糟糕的時刻還沒有到來”。