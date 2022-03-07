俄羅斯承諾開放數個人道走廊

烏克蘭危機/人道救援

被轟炸的哈爾科夫

俄羅斯國防部周一（3月7日）宣布，在烏克蘭包括首都基輔在內的幾座城市，從當地時間上午10時起暫時停火，開放人道走廊以讓平民撤離。

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俄羅斯國防部今天宣布，在烏克蘭包括基輔，哈爾科夫，馬里烏波爾和蘇梅市在內的幾座城市從當地時間上午10時起暫時停火，開放人道走廊讓平民撤離，但沒有說明通行的時間。

俄羅斯軍方表示在法國總統馬克龍個人向普京的要求下做出上述決定，法國總統府對此否認。法國和俄羅斯總統周日通話將近2個小時。

原定上周末在烏克蘭兩座城市開放的人道走廊，因俄方沒有停止炮擊導致一些民眾傷亡而緊急喊停。

被俄羅斯圍困的馬里烏波爾是位於烏克蘭東南部的港口，當地因特殊的地理位置而遭到俄羅斯軍機的猛烈轟炸。最近幾天，兩次平民撤離嘗試失敗，烏克蘭和莫斯科相互指責對方違反撤離條件。

無國界醫生組織一名工作人員表示，當地仍然沒有水電、暖氣，食物也很匱乏。

烏克蘭政府表示，原本計畫從馬里烏波爾疏散約20萬人，紅十字會是停火的保證人。

另外，從基輔出發的人道走廊將通往俄羅斯盟友白羅斯境內，而為哈爾科夫民眾開放的一條人道走廊是通往俄羅斯。為馬里烏波爾市和蘇梅市提供的人道走廊將通往其他烏克蘭城市和俄羅斯。