法國2022大選 近80%民眾認為現任馬克龍可獲勝連任

法國2022年4月24日舉行總統大選第一輪投票。根據民調指出，近80% 法國人已預測現任總統馬克龍參選後的勝利。不過，根據《費加羅報》所委託的一家諮詢顧問機構的調查，絕大多數受訪者仍希望即將卸任的總統馬克龍能在第一輪投票前參加候選人的辯論。

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2022年法國總統大選已進入倒數計時。 雖然法國人將在一個月內舉行第一輪投票時，從 12 名本屆總統候選人當中選出2022 年的法國總統，但各項民意調查已經對投票結果達成一致。 烏克蘭的戰爭使一場早長期以來被新冠疫情扼殺的總統大選活動更加黯然失色（這是63%的法國人認為的），所有民調機構調查結果都指出，即將卸任的總統馬克龍將獲得本次大選的勝利。

根據周四齣爐的費加羅報委託民調諮詢顧問機構Odoxa-Backbone 所做最新調查顯示，大約 79% 的法國人現在預測候選人馬克龍的勝利，這比上個月增加了 +13 個百分點。 68% 的受訪者認為與俄羅斯的衝突有利於其連任，由於他目前面對烏克蘭戰爭，擔任領軍作戰的角色，可拉大他與其他大選對手候選人的民調差距。

同時也正是這個原因，89% 的法國人認為打到歐洲各關口的烏克蘭戰事，壓倒了現今媒體上所有其他的時事話題，42% 的受訪者認為在這段時間，最好不要更換總統。馬克龍主動前往莫斯科與普京會晤的畫面也深深刻印在民眾腦海中，雖然會晤未能達到阻止俄羅斯進軍烏克蘭的果效。

47% 的法國人認為馬克龍執政的資產負債表為正數。有關勝選的預測，這項調查向所有黨派支持者詢問的結果顯示，4月24日投票結果，馬克龍將勝選。

馬克龍的共和國前進黨（LREM）的支持者，有99%受訪者認為馬克龍會獲勝，這一反應並不令人意外。但要提說的是，這一觀點卻也同樣得到了大多數其他政黨支持者的認同：社會黨支持者當中有86%表示認同、共和黨支持者有82%認同，環保主義政黨的支持者有80%認同。

最後一點是，馬克龍五年當中擔任國家元首的領導能力也頗受好評。 近二分之一的法國人認為他的執政成績良好（佔了47%），即比 12 月份的民調多出 6 個百分點。不過有23%認為他執政《成績非常差》、 29%認為《可算是差》。

即便如此， 仍然有絕大多數(68%)受訪者表示，希望即將卸任的總統馬克龍能在第一輪投票之前參加大選辯論。