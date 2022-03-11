法國新冠新增病例24小時74,818例 連續幾日再度上揚

法國衛生當局周四發布的最新數據顯示，法國新冠疫情24小時內新增病例74,818例，而且已經連續幾天上升了，這是費加羅報指出的。

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除了根據法國衛生當局周四發布的數據，24小時內新增病例74,818例。不過，新冠確診感染者的住院患者人數繼續微幅下降。 本周四他們為 21,287，而前一天為 21,509。 過去 24 小時內有 1122 人入院。 重症監護服務接待了 1,928 名 新冠病毒患者，而前一天為 1,962 名。 周四，法國公共衛生部門對法國醫院中 100 名患者的死亡表示遺憾。

衛生部門指出，但是法國新冠病例的新增感染人數已經連續幾天上升了。 根據周四晚間公布的最新數據顯示，新增陽性病例數為 74,818 例，而一周前為 60,225 例。 7 天平均值是記錄新增感染人數真實趨勢的最忠實見證，周三為 56,251 例，一周前為 50,646 例，為 58,335 例。

一項研究表明，全球有超過 1800 萬人死於 Covid-19 根據周五發表在《華爾街日報》上的一項研究，從 2020 年初到 2021 年底，新冠大流行在全球造成超過 1800 萬人死亡，是官方死亡人數的三倍多

根據周五發表在英國《柳葉刀》雜誌上的一項研究指出，新冠病毒可能是造成2020 年和 2021年全球死亡的主要原因之一。

中國周四新冠病毒新增感染病例為402人比一天前增加了2倍。這也是兩年來的新高。

全球超過600萬人死亡： 根據法新社周四中午發布的一份報告，自 2019 年 12 月底以來，在已確認的全球超過 4.49 億次感染中，官方承認的數據指出，新冠疫情已導致全球至少 6,019,383 人死亡。