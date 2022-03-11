法國TF1下周一辦競選晚會 總統候選人8仙到場但不辯論

法國總統大選

TF1頻道今天宣布說，包括即將離任的總統馬克龍在內的八位總統候選人將參加周一的大型政治晚會，不過他們不會聚在一起辯論。

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據法新社說，除了馬克龍，其他出席的候選人還有安妮-伊達爾戈（PS）、雅尼克-雅多（EELV）、瑪麗娜-勒龐（RN）、讓-呂克-梅朗雄（LFI）、瓦萊里-佩克雷斯（LR）、法比安-魯塞爾（PCF）和埃里克-澤穆爾（Reconquête！）。

這個節目定於晚上8點20分開始，應該在晚上11點左右結束。TF1政治部總編輯Adrien Gindre告訴法新社，該節目名為 "La France face à la guerre"，因為烏克蘭的衝突及其對法國的影響將成為關注的中心。

該電視晚會將分三個階段進行，期間候選人將逐一發言。

首先是每人一分鐘的立場表達，然後是持續約15分鐘的個別闡述。最後，候選人將有兩分鐘的 "答辯權"，允許他們回到之前提出的一些觀點。

馬克龍將第一次出現在競選電視節目中。馬克龍周一在78省普瓦西（Yvelines），作為總統候選人的第一次出場稱競選與法國選民對話，但馬克龍確認，他 "不會在第一輪之前與其他候選人進行辯論"。因為沒有一個在任的總統曾經如此做過。

據金德爾Gindre說，馬克龍不是拒絕參加辯論的唯一人。他說，"候選人之間沒有達成一致意見"，"並不是所有的人都對舉行辯論的適當性、參與者的數量、辯論形式達成一致"。

但即使烏克蘭的戰爭將是問題的中心，也可以提及其它議題。據Gindre說，烏克蘭議題只是一個大門，進入後會牽出其他主題，面對烏克蘭戰爭深刻影響，各候選人能夠提出 "他們認為有必要的改革和變化，使我們的國家為正在變化的世界做好準備"。

據Gindre認為："我們將和候選人一起分析，這次總統競選是在一個前所未有的國際大背景下進行的，我們不可能將他們聚集在一個電視平台上而對烏克蘭戰爭視而不見。"