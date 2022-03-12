非政府組織大遊行 呼籲法國總統候選人重點關注氣候問題

保護氣候大遊行

在 450 多個非政府組織的號召下，法國各地今天周六再次啟動關注氣候大遊行，呼籲法國總統候選人重點關注氣候問題。

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在 450 多個非政府組織的號召下，法國各地今天周六再次啟動約150多個關注氣候大遊行。

非政府組織協會地球之友的發言人加布里埃爾·馬佐里尼（Gabriel Mazzolini）表示，在本次法國總統競選的辯論中沒有足夠關注氣候變化問題，非政府組織希望通過周末的大遊行讓法國總統候選人在辯論中重點討論如何應對氣候變遷。

本次法國各地舉行的關注氣候大遊行的非政府組織者表示，極端氣候氣候危機威脅地球上的生命，這是擺在人類面前的緊急問題，現在是政府要採取決定和進行行動的時候，不應該受到新冠疫情和烏克蘭戰爭問題的困擾。

而且應對環境問題與烏克蘭戰爭關係緊密，歐盟平均每年從俄羅斯進口約1千億歐元的天然氣和石油，這是生態和環境的災難，也是一場政治和經濟的災難。

此前法國總統競選的辯論中只有不到3%的問題涉及氣候變化議題，與此同時形成鮮明對比的是法國民意調查顯示，就是每10個法國人中就有8個關注氣候問題，因為極端天氣對每個人日常生活包括飲食，居住和工作產生都造成嚴重的負面影響。