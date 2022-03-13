法國最強烈譴責伊朗導彈攻擊伊拉克埃爾比勒

伊拉克/伊朗

法國今天以最強烈的措辭譴責周六至周日凌晨向伊拉克庫爾德斯坦的埃爾比勒發射導彈的行為，法國譴責這一攻擊威脅到整個地區的穩定。

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法新社今天報道稱，根據法國外交部的一份聲明，這次導彈襲擊 "威脅到伊拉克和該地區的穩定"，該聲明重申法國 "對伊拉克主權的尊重，以及重視伊拉克的穩定，尤其是其中的庫爾德斯坦自治區的穩定"。

伊朗伊斯蘭共和國的意識形態軍隊--革命衛隊今天聲稱對對埃爾比勒的導彈襲擊負責，稱其針對的是以色列的一個 "戰略中心"，並威脅猶太國家要採取進一步的打擊行動。

伊拉克庫爾德斯坦（北部）當局此前曾表示，"從伊拉克境外，更具體地說是從東部 "發射的 "12枚彈道導彈 "於周日凌晨瞄準了埃爾比勒的美國領事館，但沒有造成任何傷亡。

周日凌晨的襲擊也發生在為恢復2015年在維也納舉行的伊朗核協議（稱為JCPOA）而進行的談判突然中止之時，因為莫斯科提出了新的要求。

據法國的聲明說："這樣的行動損害了重返JCPOA伊核談判的努力，伊朗也在為之做出努力，並絕對迫切需要完成近一年前開啟的談判，法國並敦促停止這種不負責任的危險行為。

伊核談判協議此前由伊朗和美國、中國、法國、英國、俄羅斯和德國簽署，旨在防止德黑蘭獲得原子彈，以換取解除使其經濟窒息的制裁。但在2018年華盛頓退出並恢復對伊朗的措施後，該協議就解體了。作為回應，德黑蘭已經逐漸擺脫了對伊朗核計畫的限制。