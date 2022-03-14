法國即日起無需出示疫苗證 無需戴口罩

新冠疫情

星期一是一個特別的日子，根據法國政府決定，即日起無需在酒吧、餐館、影院、夜總會等出示健康證，亦無需戴口罩，真面孔示人了，兩年來頭遭!

廣告 繼續瀏覽後續

在法國，進入影院、劇院、餐館、展覽會，從今以後，無需出示疫苗證，疫苗證僅在訪問養老院時需要出示證實自己陰性。

在大、中、小學，在企業內部，在商場，也無需戴口罩。唯一的是，乘坐公共交通，進入醫院，仍需戴口罩。

記者注意到，周一早晨，在金融城拉德芳斯，已鮮少有人戴口罩，上班的人似乎對此很高興。一位年輕人表示，謝天謝地，總可以摘掉了。儘管在辦公室，其實我們自從打疫苗後，戴不戴口罩，常常遵守得不那麼嚴格，正式取掉了，我忽然有種幸福感。

一名高中一年級學生在校門口甚至對記者說：有種解放的感覺。

不過，並不是所有人都很興奮，30歲的尤爾坦是一座銷售學校的校長，他說，學生們肯定很高興，但管理人員總還有一點小小的擔心。

法國衛生部長韋蘭表示，再不出示疫苗證，摘掉了口罩，但大家還是應該注意衛生環境，保護自己，也保護別人。

專家認為，由於接種人口比率高，而且眾多的人已經感染過，已經構成足夠的社會免疫力。

法國巴斯德醫院最悲觀的預測是，三月份，在最嚴重的情況下，每日感染人數超過10萬人，數字很高，但遠不能跟1月份相比，而且重症率將維持在低水平上。