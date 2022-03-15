闖俄羅斯“央視”反戰抗議：奧夫西尼科娃作無罪辯護

俄羅斯/瑪麗娜-奧夫西尼科娃直播間抗議

3月14日晚突然闖進俄羅斯官方電視台第一頻道新聞直播間舉牌抗議俄羅斯在烏克蘭發動侵略戰爭的記者瑪麗娜-奧夫西尼科娃，決定作無罪辯護。

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據法新社今天發自莫斯科消息稱，瑪麗娜-奧夫西尼科娃選擇作無罪辯護。

瑪麗娜-奧夫西尼科娃是在3月14日晚抗議俄羅斯官方新聞撒謊。在俄羅斯這家國營電視台任職的記者瑪麗娜-奧夫西尼科娃當時舉着寫有反戰，俄羅斯國家新聞撒謊的硬紙板闖入新聞直播間抗議。

俄羅斯電視台第一頻道新聞，在俄羅斯享有廣泛影響。

瑪麗娜-奧夫西尼科娃當即遭到逮捕。

瑪麗娜-奧夫西尼科娃的律師今天透露，瑪麗娜-奧夫西尼科娃被逮捕，但不知道她被關押在何處。

按照俄羅斯新頒布的法律，涉及烏克蘭戰爭，任何與官方新聞不同的說法都將面臨監禁15年的最高處罰。

法國總統馬克龍許諾在下一次與普京的電話聯絡時，將向普京提出這一案件。馬克龍已經向瑪麗娜-奧夫西尼科娃提議法國給予庇護權益。

法國綠黨總統候選人雅多今天呼籲法國駐莫斯科大使館給予瑪麗娜-奧夫西尼科娃庇護保證。

法國總統府承認，目前不知道俄羅斯當局是否允許法國援救瑪麗娜-奧夫西尼科娃。

就瑪麗娜-奧夫西尼科娃決定作無罪辯護消息，是否案情移交至司法，訴訟是否立案提上議事日程，法新社尚且沒有進一步的細節。