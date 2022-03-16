沙塵暴自撒哈拉沙漠而來，法國與西班牙天空變黃

法國

3月16日星期三，來自撒哈拉沙漠的沙塵暴繼續席捲歐洲。西班牙部分地區的天空變成橘紅色，民眾呼吸困難，法國和葡萄牙的清潔人員則加班加點，來清除汽車和建築物上的沙塵。

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歐盟哥白尼大氣監測局3月16日表示，該機構正在追蹤“導致西班牙、葡萄牙和法國大部分地區空氣質量下降”的大量塵埃。

首當其衝的是西班牙。西班牙空氣質量因這場沙塵暴而被本國機構評為“極其不利”的最差評級。沙塵暴從周二開始大規模爆發，目前擴大到包括馬德里和其他主要城市在內的西班牙南部和中部大部分地區，塞維利亞也沒能倖免。下雨的地方，沙塵與雨水混合成了泥漿。

西班牙政府建議人們戴上口罩，並避免戶外運動，尤其是那些患有呼吸道疾病的人，更應躲避沙塵的侵襲。西班牙氣象局發言人魯本德爾-坎波表示，周三下午，西班牙東南部和中部地區的空氣塵埃濃度將會達到本次沙塵暴的峰值。之後空氣質量將會逐漸改善，不過一些灰塵還是會在本周末飄到大加那利群島。

目前馬德里的天空仍然是一片骯髒的灰黃色，西班牙大部分地區的能見度都降低了。而社交媒體上則出現了關於沙塵暴的奇特照片，其中包括馬德里附近山脈，白雪中帶着紅色，十分奇異。

西班牙國家氣象局表示，這些沙塵顆粒可能會一路到達荷蘭和德國的西部。不過，這場沙塵暴在帶來諸多不便的同時，也預示着接下來幾天內，拉動這場風暴的前線氣流將給西班牙乾旱的田地和水位下降的水庫帶來更多的降雨，這對於農民來說是一個好消息。

在法國，沙塵暴穿越比利牛斯山脈，在周二經過法國西部，在波爾多和拉羅謝爾造成明顯異常，然後繼續向北移動。法國氣象部門表示，這場沙塵暴應該會持續到本周四，因為沙塵“被希臘上空的反氣旋擋住了，不過之後會逐漸消退”。 這種現象並不例外，但“因其地理範圍和持續的時間較長，而更加引人注目”。