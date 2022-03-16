法國大選新民調 馬克龍支持率30% 大幅領先勒龐梅朗雄 1/4選民或棄權

法國今年四月即將舉行總統大選，根據周三(16日)公布的哈里斯的一項民意調查顯示，第一輪的投票，現任總統馬克龍可獲得 30% 的選票，遙遙領先其他競爭對手，領先於瑪麗娜·勒龐 的19.5% 和梅朗雄的13.5%獲票率。

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根據費加羅報報道，法國今年四月即將舉行總統大選，根據周三公布的哈里斯互動為《挑戰周刊》所做的一項民意調查顯示，第一輪的投票，現任總統馬克龍獲得 30% 的投票意向遙遙領先其他競爭對手，領先於瑪麗娜·勒龐 的19.5% 和 梅朗雄 的13.5%；梅朗雄民調攀升至第三位。

極右派政黨主席的瑪麗勒龐獲票率稍有進步，主要是爭奪瓜分到其極右翼對手澤沐爾 (Éric Zemmour )的支持者;澤沐爾的民調為11%，比上次民調減少了1.5的點數。 擅於雄辯的澤沐爾自烏克蘭戰爭開始以來，民調經歷了急劇下降（過去 3 周下降了4.5 個點數），並恢復其在 9 月中旬的民調記錄。 另一方面，梅朗雄獲得第三名的勢頭得到證實。 根據這項哈里斯機構的民調指出，梅朗雄的民調，一周內增加 1 個百分點，獲票率為13.5%，甚至創下了該機構自 2021 年 1 月開始大選民調以來他自己的最高分。

法國歐洲生態綠黨總統候選人雅多(Yannick Jadot) 仍然保持 5% 的投票意向（連續第 4 周穩定），領先於共產黨候選人胡瑟（Fabien Roussel）的 3%（下降了0.5個點數）和社會黨候選人現任巴黎市長安妮·伊達爾戈( Anne Hidalgo)（為2.5%，上升了0.5個點數），緊隨其後的是農業技術專家的讓·拉薩爾（獲票率2%，保持穩定）。

根據費加羅報委託Odoxa Backbone-Consulting 顧問公司調查結果，本次大選，至少 65% 的法國人預測投票將遭到前所未有的抵制。調查結果4位法國選民中有1人將不去投票，棄權率升高至24,4%，也就是比2002年歷史性棄權率28,4%少了幾個點數而已。