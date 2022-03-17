馬克龍發表競選政見將更加嚴控限制RSA失業金條件

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周四(17日)在一項可說其競選造勢活動的政見發表會上表示，競選連任後，盼能更加嚴格管制失業補助金RSA的領取條件

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馬克龍總統希望嚴控收緊領取積極團結失業補助金（簡稱 RSA）的資格審核條件。

法國下屆總統候選人，也是現任總統的馬克龍，於周四在塞納-聖德尼市發表競選政見，展示其下屆任期的政治綱領計畫，他提議將失業金RSA 的領取資格緊縮限制只發給那些每周最少工作或參加培訓 15 至 20 小時的失業登記人。

政府發言人阿塔爾（Gabriel Attal）周二曾經透露了此一概念，，馬克龍周四證實了這一點，也就是：下屆大選的候選人馬克龍，提議將就業輔導處核發的那項積極團結失業補助金（RSA），限制發給那些做到參與最低限度時數的工作者。

馬克龍總統周四在奧貝維利耶的一項標誌着他真正進入大選競選活動的記者會上聲稱：“今天 RSA 失業補助金的受益者，是我們差勁的集體組織的受害者。 每個人都應該有一份生活收入，但也應該要求他們分擔責任。”

馬克龍周四因此提到了，領取這項失業補助者每周重新投入工作，每周有義務參與工作15 到 20 個小時。

這項積極團結失業補助金（RSA）是根據家庭組成的差異計算金額，發給某些沒有薪資人士最低水平的收入。在某些條件下，發給那些年齡至少25歲的公民，以及 18 至 24 歲的勞工或是單親父母，或能證明自己工作了一段時期的職場工作人士。

截至 2021 年 9 月，RSA 失業補助金受益方的數量估計為 191 萬個家庭。

根據國家家庭津貼基金的數據，2021 年第三季度撥款的這項津貼的總金額接近 29 億歐元，延續了 2020 年底就開始的下降趨勢。