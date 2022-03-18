巴黎聖母院修復過程中挖出重大考古發現

巴黎聖母院

2019年春天，巴黎聖母院遭遇了近乎毀滅性的一場大火。此後評估和修復工作正在緊鑼密鼓地進行當中，聖母院預計2024年重新對世人開放。然而幾天前，考古學家在聖母院的下方意外地發現了幾座墓葬，和一個鉛制石棺。根據考古學家的初步評估，這個石棺很有可能可以夠追溯到14世紀，也許屬於當時的一個十分尊貴的大人物。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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巴黎聖母院 © AP - Michel Euler攝影

這場意外的考古發現，起源是這樣的：巴黎聖母院的重建工程小組正準備安裝巨大的腳手架，以便重建火災當中損毀的教堂尖頂，而腳手架的安裝工作需要他們去檢測地面的穩定程度，進行預防性挖掘工作。就在檢測地面穩定程度和進行預防性挖掘的這個過程當中，他們發現了一個19世紀的地下供暖系統，而本次的重大發現，這一鉛制石棺，就在這個地下供暖系統之間靜靜地躺着。

這個墓葬中有着“完整保存下來的鉛制人形石棺”，專家們初步判斷認為這具棺材是在1300年左右為一位高級的政治人物製作的，時間大概在大教堂建成後的一個世紀。除了墓葬外，在大教堂下方，施工隊還發現了彩繪的雕塑元素，這些元素被確定為13世紀原始十字屏風的一部分，這種屏風在古代的用途是將祭壇區與中殿分隔開，屬於一種建築元素。

3月15日，考古學家已經開始仔細清理和挖掘施工隊從巴黎聖母院地下挖掘出的雕塑，這當中包括一對經過良好雕琢的人類手部雕塑。還有一個留着鬍鬚的男人的半身像，和一些蔬菜形狀的雕塑已經被移除，這些雕塑的表面仍然殘存着塗上去的顏料色彩。

有關鉛制人形石棺，專家們已經開始使用微型內窺鏡攝像機，來探視石棺的內部，發現石棺似乎被泥土和石頭的重量扭曲了。首席考古學家克里斯托夫·貝斯尼爾表示：“你可以（在鉛制人形石棺的裡面）瞥見一塊塊的織物、頭髮，尤其是頭部上方被放置的樹葉製作的枕頭，這是宗教領袖被埋葬時的一個眾所周知的內容物”。貝斯尼爾解釋說，“這些植物元素仍存留在石棺內部的事實，意味着石棺內部環境，包括屍身，都處於非常好的保護狀態”。

美國國家考古研究所的多米尼克·加西亞補充表示，這一墓葬內容的發現，將有助於提高當今人類對歐洲中世紀葬禮習俗的理解。

法國文化部也宣布，這些墓葬內容“具有卓越的科學質量”，是在為重建巴黎聖母院古教堂尖頂的準備工作當中出土的。

不過，儘管這一考古發現令人倍感興奮，但考古學家手頭的時間正在悄然流逝，留給他們的時間其實很短。因為他們的團隊被要求在今年的3月25日之前完成研究工作，之後，恢復巴黎聖母院的重建項目就要繼續進行了，否則就有可能趕不上2024年重新對外開放這一預期承諾。