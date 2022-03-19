法國紀念阿爾及利亞戰爭結束60周年

法國/阿爾及利亞戰爭

法國今天周六舉行紀念阿爾及利亞戰爭結束60周年活動，包括退伍老兵，阿基軍人等200多人受邀在愛麗舍宮與馬克龍總統共同紀念簽署《埃維昂協議》，旨在讓法國和阿爾及利亞人和解，能夠走出這段痛苦的戰爭記憶。

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法國今天紀念簽署《埃維昂協議》60周年，這也是法國總統馬克龍推動並且參加紀念阿爾及利亞戰爭結束六十年紀念活動的一部分。

阿爾及利亞戰爭有關見證人的代表，如退伍老兵，阿基軍人等200多人今天齊聚總統府參加紀念活動。在馬克龍總統就有關阿爾及利亞戰爭結束60周年的講話前，參與紀念這段戰爭歷史的4名高中和大學生首先發言。

法國本次側重紀念法國與阿爾及利亞簽署《埃維昂協議》這個歷史活動本身，旨在讓法國和阿爾及利亞人能夠走出這段痛苦的戰爭記憶，並且和解。

另外，今天有將近 300 名啊基軍人和他們的後代聚集在比利牛斯山東部的里韋薩爾特斯，進行紀念活動，要求法國通過法律來“恢復”他們的“榮譽”。

研究法國和阿爾及利亞關係的歷史學家斯托拉指出馬克龍政府進行系列紀念阿爾及利亞戰爭活動，觸及殖民歷史，打破法國政壇的禁忌議題，屬於法國歷史的重大轉折點，開啟法國政府和民間正視這段歷史的新時期。

法國馬克龍政府一名官員指出，在六十年來，有分割，甚至對抗性的關於阿爾及利亞戰爭的記憶，需要，認識到它們的獨特性。

1830至1834年間，法國在侵佔阿爾及利亞後，宣布此地為“法國屬地”。自1954年開始，阿爾及利亞爆發了的民族獨立運動，經過8年阿爾及利亞戰爭，在60年前的3月19日法國政府與阿爾及利亞臨時政府簽署《埃維昂協議》宣布放棄對當地統治，結束132年的殖民時期。阿爾及利亞宣布獨立後，進入充滿暴力和血腥的過度時期。