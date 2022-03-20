圖盧茲連環恐襲事件十周年 法國向受害者致敬

法國/恐怖主義

法國圖盧茲市今天3月20日舉行隆重紀念儀式，紀念10年前在恐怖分子穆罕默德-梅拉赫連環襲擊中遇難的受害者。參加儀式的有法國總統，以色列總統，兩名法國前總統等2000人。

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法國今天下午在圖盧茲舉行大型紀念儀式，向十年前被恐怖分子殺害的7名遇難者致敬。這次活動由法國猶太機構代表委員會（Crif）組織。

十年前的2012年3月，三名傘兵、三名學童和一名來自猶太學校（Ozar Hatorah）的高中教師，被恐怖分子梅拉赫（Mohamed Merah）分三次，一個個近距離射殺。

周日下午，法國總統馬克龍，以色列總統赫爾佐格，法國兩位前總統薩科齊和奧朗德等一干政屆人士，以及近兩千人應邀到場出席大型紀念儀式。

據愛麗舍宮說："（馬克龍先生和赫爾佐格先生）共同出席這個儀式的目的，是為了紀念連接法國和以色列的友誼，以及彰顯兩位國家元首繼續共同打擊恐怖主義，共同打擊反猶主義的願望。

法國前總理瓦爾斯、參議院議長拉切爾、內政部長達爾馬寧和巴黎市長伊達爾戈預計也將到場。

在大型紀念儀式之前，周日上午，在圖盧茲的猶太學校（改名為Ohr Torah）的院子里擠滿了當年目睹2012年3.19襲擊事件的前學生，他們從世界各地趕來，在猶太拉比和校長雅科夫-蒙索內戈（Yaacov Monsonego）的周圍舉行了一個悲壯的儀式，那名校長7歲的女兒米利亞姆當年在摩托車恐怖殺手的子彈下喪生。

恐怖殺手穆罕默德-梅拉赫（Mohammed Merah）是1988年10月10日出生在法國的阿爾及利亞裔伊斯蘭恐怖分子。2012年3月，他分別在圖盧茲和蒙托邦兩地，三次行兇，共謀殺了7人，包括3名猶太學童，並傷害了另外6人。他在2012年3月22日在法國特警部隊RAID的襲擊中死亡。