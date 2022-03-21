俄羅斯控制切爾諾貝利後 烏克蘭工作人員首次回家

切爾諾貝利/烏克蘭

聯合國下屬的國際原子能機構周日報告稱，自從俄羅斯控制切爾諾貝利核電站四周以來，現場工作人員近第一次能夠進行輪換，並被允許返回家中。烏克蘭政府對進行輪換工作表示歡迎。

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聯合國下屬的國際原子能機構發布消息顯示，在切爾諾貝利核電站的烏克蘭工作人員在周日開始進行了第一次輪換，並被允許返回家中，這也是在俄羅斯軍人控制該核電站近四周以來的首次。

烏克蘭的國家監管部門今天予以證實，切爾諾貝利現場工作人員的輪換已經從周日上午開始，其他工作人員接替已離開人員的崗位。烏克蘭對此表示“歡迎”。

俄羅斯入侵烏克蘭，切爾諾貝利核電站在2月24日被俄羅斯軍隊接管，在該核電廠現場管理廢料的夜班人員繼續工作，已經持續了四周，目前有一半烏克蘭工作人員已經回家。在切爾諾貝利核電站工作的技術人員和其他輔助人員總共約有210名。

此前國際原子能機構總幹事羅西呼籲最大限度保持克制，避免採取任何可能導致烏克蘭核設施面臨風險的行動。

這家設在維也納的聯合國機構已主動提出派專家親臨現場，以保證烏克蘭核設施的安全，並表示繼續朝這個方向“進行磋商”。

切爾諾貝利核電站在1986年發生了世界上最大的核事故，當時該核電站4號反應堆發生強烈爆炸，導致大量強輻射物質泄漏。直到2000年，烏克蘭政府徹底關閉了該電站。

嚴重的核物質泄漏事故造成的強輻射污染，讓烏克蘭、白俄羅斯和俄羅斯三國接壤地帶的數千平方公里的土地無法使用，而數萬人面臨患癌症、白血病甚至死亡的威脅。