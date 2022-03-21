澤連斯基將對法國議會演講 勒龐稱沒個人欣賞 不會到場聽言但很快自我糾正說去

法國/烏克蘭

法國極右派政黨之一總統候選人瑪麗-勒龐周一表示，她對烏克蘭總統澤連斯基沒有什麼特別的欽佩欣賞，她不會出席國民議會本星期三聆聽烏克蘭總統澤連斯基演講。不過之後她很快改變了主意說要去議會聽澤連斯基演講。此前，瑪麗蓮勒龐曾說對俄羅斯總統普京有欣賞之意。瑪麗蓮勒龐不同意將普京稱為戰犯，說這只能使戰爭繼續下去。

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法國國民議會將於周三與烏克蘭總統澤連斯基連線，聽取澤連斯基發表關於烏克蘭戰爭演講。瑪麗蓮勒彭周一說，她對烏克蘭總統連倫斯基 "沒有特別的欽佩"。澤連斯基的國家已經被俄羅斯入侵。據瑪麗蓮勒龐說，“我不會出席周三15:00在國民議會前的澤連斯基視頻演講。”瑪麗蓮勒龐說，她很早以前就已經計畫好有事要去做。國民大會的候選人瑪麗蓮勒龐今天在法國新聞電台如此說。

法新社說，不過，僅僅幾個小時後，這位候選人就改變了主意，並宣布她將出席於周三在國民議會的澤連斯基演講會。瑪麗蓮勒龐說，她推掉了一個預先訂好的事情。瑪麗蓮勒龐在2017年總統競選期間曾受到普京的接待，並繼續向俄羅斯債權人償還競選貸款。

當被問及她是否對烏克蘭總統有任何欽佩之情時，瑪麗蓮勒龐說："不，我對澤連斯基沒有任何特別的欽佩，我只是認為他的行為是一個國家元首應該做的。而這不應該引起人們的欽佩，是應該加正常"。

瑪麗蓮勒龐隱晦諷刺馬克龍說，"正是因為我們自己的領導人並不總是表現得像一個國家元首，所以當其他人這樣做的時候，我們才覺得很好。"

瑪麗蓮勒龐說，“澤連斯基是烏克蘭的總統，他在捍衛烏克蘭的利益，他以極大的力量來努力，他表現出了愛國主義。對此我還能說什麼呢？我也是一個捍衛國家主權的人。"

當被問及聲援烏克蘭總統是否重要時，勒龐說：”不，我已經在多個場合首先聲援烏克蘭人民，包括聲援難民，我說應該在良好條件下歡迎他們。“

該報道稱，當被問及俄羅斯總統普京是否是戰犯時，這位候選人說她 "沒有使用這個詞"，因為 "你不能通過侮辱雙方中的一方來進行和平談判"。"她說：“有些人以加倍使用最侮辱性和最攻擊性的詞語為樂，但這只能使戰爭繼續下去。”

瑪麗蓮勒龐為什麼改變說法決定前往法國國民議會聽澤連斯基演講，該報道沒有提細節。