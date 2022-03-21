科西嘉著名囚犯伊萬·科洛納去世

伊萬·科洛納(Yvan Colonna)死亡

科西嘉民族主義者伊萬·科洛納(Yvan Colonna)在獄中遭遇襲擊後搶救無效死亡，這是他家人對外透露的消息。

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3月初，科西嘉著名囚犯伊萬·科洛納(Yvan Colonna) 在阿爾勒 (Arles) 的一所監獄遭伊斯蘭聖戰者囚犯殘暴襲擊，引發島上發生騷亂。科隆納因謀殺省長埃里尼亞克（ Claude Erignac ）被判有罪並在服刑。被毆打後一直處於昏迷狀態的科羅納現在馬賽一家醫院救治。該事件使該島同巴黎中央政府之間多年存在的對立衝突復燃。

法國內政部長達曼寧部長對抗議運動表示部分理解，指出，"監獄發生如此嚴重的襲擊，那麼，我們應對此負責。"他明確表示，聖戰者囚犯對科隆納的襲擊是"恐怖行為"，需予徹查。

2018年科西嘉島人在馬克龍總統到訪之前舉行旨在獨立的示威遊行

襲擊事件發生後，科西嘉島上嚴重騷亂頻發。前一段，在巴斯蒂亞（ Bastia ），有數千人參加的最初和平示威行動最後失控，以騷亂告終。一些蒙面示威者投擲燃燒彈和自製爆炸裝置，警方使用了催淚瓦斯和高壓水槍。據檢方稱，在騷亂中，有102人受傷，其中77名安全部隊成員。

很多科西嘉人視科隆納是該島獨立運動的英雄。幾十年來，島上一再發生暗殺事件。