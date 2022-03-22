巴黎授基輔榮譽公民城市殊榮

巴黎/基輔/榮譽市民城市

巴黎市議會周二今天一致授予基輔榮譽公民城市身份，市長安妮-伊達爾戈稱，基輔是一座 "充滿自由精神活力 "的城市。巴黎市榮譽市民稱號設立於2001年，已被授予約30位名人，包括英格麗-貝當古、達賴喇嘛和納爾遜-曼德拉，但也在2015年授予《查理周刊》，2016年授予“生物多樣性”機構，2019年授予巴黎消防隊。

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烏克蘭基輔獲得巴黎市榮譽市民稱號。據法新社今天報道稱，俄羅斯圍城轟炸，致使基輔350萬居民中的一半已經逃離，躲避俄羅斯軍隊的轟炸。

巴黎市議會還批准了100萬歐元的人道主義預算：36萬歐元用於援助四個人道組織，這些組織幫助烏克蘭平民逃入鄰國時安置與尋找工作，64萬歐元用於在法國首都接待難民。

據第15區區長Philippe Goujon說，由右翼區議會組織的單獨收集活動使125噸基本必需品被送往烏克蘭的Oujhorod和Mayaky。

據伊達爾戈強調說："如果烏克蘭受到攻擊，那是因為它渴望民主，渴望在和平中生活，渴望跟隨歐洲的腳步"，申她明支持烏克蘭加入歐盟。

在俄羅斯開始入侵烏克蘭近一個月後，在烏克蘭主要城市繼續遭到轟炸之際，法國總統選舉中的社會黨候選人也宣布與 "殉難城市 "馬里烏波爾簽訂 "友誼公約"，並譴責俄羅斯軍隊綁架Dniproroudné和Melitopol的市長。

這位社會黨政治家還說，基輔市芭蕾舞團的表演家在夏特萊劇院受到歡迎，並可無限期滯留在該劇院。

烏克蘭駐法國大使瓦迪姆-奧梅爾琴科出席儀式，並獲得了長時間的掌聲。

法新社說，巴黎市榮譽市民稱號設立於2001年，已被授予約30位名人，包括英格麗-貝當古、達賴喇嘛和納爾遜-曼德拉，但也在2015年授予《查理周刊》，2016年授予“生物多樣性”機構，2019年授予巴黎消防隊。

基輔是第一個獲此殊榮的城市。