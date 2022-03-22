科西嘉：科隆納之死引發總統競選新一輪暴風驟雨 馬克龍添堵

法國/科西嘉/科隆納之死

法國科西嘉島面臨新的火藥桶爆炸威脅，被定罪謀殺一名省長的支持獨立活動家伊萬-科隆納星期一死亡後，當地凌晨開始出現自發的悼念活動。此前，科隆納在獄中遭襲擊受傷，引發科西嘉近年罕見規模的激進抗議示威，將科西嘉與法國的政治關係及矛盾推送前台。對科西嘉人哀悼，法國各界呼籲冷靜，以避免爆發新的憤怒。但與此同時，法國反對黨全面出擊，攻擊現總統馬克龍，大有山雨欲來之勢，評論指馬克龍無疑再陷風口浪尖。新的民調顯示，馬克龍的第一輪民意下跌了3個百分點，至百分之27.5。

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據法新社說，在科西嘉島阿雅克肖的大教堂前，從周一當晚開始就有蠟燭和印有摩爾人頭像的旗幟放在教堂前台階上。在街道上，用黑色書寫的 "Gloria à tè!"為法國最著名的科西嘉囚犯在昏迷三周後的死亡定下了激憤情緒基調，他因1998年暗殺省長克勞德-埃里尼亞克而被判處無期徒刑。但他一直否認指控。

在《Corse-Matin報》的頭版，一張照片吸引了人們的眼球：一隻塗著指甲油的女性的手，撫摸着這位尋求獨立的民族主義活動家科隆納的臉的照片。

據60歲的科西嘉人多米尼克解釋說，"科西嘉正在經歷一場身份危機，而出現伊萬-科隆納事件，讓科西嘉找到了自己的化身，找到了自己的殉道者，"多米尼克說，"我擔心，我害怕在哀悼之後會爆發憤怒，" 多米尼克20年前來到島上定居。

在科西嘉街上，出於對科隆納家庭的尊重，很少有人同意接受採訪。然而，兩個集會已經在今天早上宣布，星期二今天下午在阿雅克肖和下午在巴斯蒂亞舉行集會。

科西嘉Laetitia Bonaparte高中的正門已經被垃圾桶封住，150名年輕人在印有 "科西嘉事業的伊萬烈士 "的科西嘉語橫幅後面，於上午10點15分左右向當地政府方向出發。至於警察，法新社說，很謹慎。

3月2日，一名伊斯蘭激進聖戰主義囚犯在阿爾勒監獄（南部）襲擊了伊萬-科隆納，這在科西嘉引起了全民的憤怒，許多科西嘉人認為，如果科隆納按照他長期以來的要求被轉移到科西嘉來服刑，就不會發生這起襲擊事件。

法國政府今天上午通過其發言人Gabriel Attal在歐洲第一廣播電台的呼籲 "冷靜和對話"。"政府發言人再次承諾："將對事件所有真相公開，但指出，激進局面不可接受。

據法新社，周二上午，科西嘉阿雅克肖市市長、該島右翼反對派領導人洛朗-馬康利也呼籲尊重科隆納家屬的哀悼，"正如他們所要求的那樣，應有尊嚴和清醒理智"。

然而，為科西嘉政治犯辯護的協會之一Sulidarita則處於不同的戰壕。其秘書長卡蒂-巴托利在Twitter上警告，“將對殺人的法國國家肇禍！”但沒有細節。

為了平息局勢，法國內政部長Gérald Darmanin於上周末在該島停留了三天，他打破了該島可能實行自治的禁忌。他隨後宣布，對襲擊卡蓋斯前牧羊人科隆納事件的行政調查結論應在本周末前公布。

法國國民議會對阿爾勒監獄負責人的聽證會定於明天星期三舉行。

據科西嘉民族主義議員米歇爾-卡斯特拉尼（Michel Castellani）周二上午在Franceinfo廣播電台說：“如果法律得到遵守，科隆納被繩轉移監禁，這場悲劇就不會發生。”

在西班牙加泰羅尼亞國民議會裡的巴斯克政黨Sortu周一晚間對科西嘉民族主義表達支持後，新喀里多尼亞獨立的支持者卡納克民陣對科西嘉獨立活動家科隆納的家人表示 "完全支持和誠摯慰問"。卡納克工人社會聯盟和卡納克工人黨也表示 "完全聲援 "科西嘉民族主義運動 "爭取主權和承認其民族權利 "的鬥爭。

科隆納之死引發法國總統大選新的風暴。法國各反對派集中火力對馬克龍提出批評，他們質疑馬克龍在"國家的責任"上瀆職，法國司法部長埃里克-杜邦-莫雷蒂被指控在科隆納事件里"沉默"。

反對派敦促成立法國國民議會調查委員會。RN候選人批評說，1998年因暗殺省長克勞德-埃里尼亞克而被定罪的伊萬-科隆納獄中遭襲擊的死亡事件，"兩周的痛苦是一個可恥的事實，極其嚴重"，瑪麗蓮勒龐認為 "在監獄場所的這起謀殺案涉及到國家的責任"，她並對 "司法部長的相當冗長沉默說感到諷刺。她希望政府對允許 "獄中八分鐘內發生這次襲擊而沒有任何干預 "的事實作出解釋。

RN主席Jordan Bardella在法國2台進一步表示，僅這個 "簡單的事實就應該導致司法部長Eric Dupond-Moretti辭職，再說"他已經銷聲匿跡了幾個星期"。

社會黨也批評司法部長的 "沉默""正變得震耳欲聾"，社會黨參議員帕特里克-坎納說，他贊成成立一個調查委員會。

法蘭西不屈服黨的讓-呂克-梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）競選活動負責人曼努埃爾-邦帕德（Manuel Bompard）在法國信息報上說，贊成成立一個調查委員會以確定事件的真相。

法國共產黨總統候選人法比安-魯塞爾（Fabien Roussel）呼籲揭露 "所有的真相"，他在推特上說，應該進行調查，應該找到那些責任人。

法國綠黨候選人雅多稱，"我呼籲大家保持冷靜，因為我們在過去幾天看到的畫面太可怕了。馬克龍和他的政府對今天的局面有很大的責任。馬克龍政府拖延了很長時間才提出“科西嘉和法國國家之間的新關係。”

法國共和黨參議員，候選人Valérie Pécresse的競選顧問Bruno Retailleau在法廣RFI警告說，他不要看到 "戰火重燃 "的風險，他譴責政府在被槍指着自己的頭進行談判是的一個"錯誤"。

法國總統馬克龍上周四對國家和地方之間關係的討論提出框架時設定前提條件，"關於將科西嘉納入憲法的辯論"的討論將於4月初開始，討論涉及"權限問題和可能的自治"，討論也提出明確的界限，包括科西嘉，在法蘭西共和國框架內，法語是官方語言等。

但馬克龍競爭對手指責他搞選舉伎倆，卻在過去五年中面對暴力表現軟弱毫無作為。