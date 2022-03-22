道達爾今年將暫時放棄俄羅斯石油

道達爾暫放俄石油

道達爾再也承受不住壓力了。該石油公司在3月22日發布的新聞稿中宣布，在證券交易所收盤後，其決定2022年底前“不簽訂或續簽購買俄羅斯石油和石油產品的合同，以停止購買任何石油或產品俄羅斯油輪儘快”。該公司以“烏克蘭局勢惡化”和“歐洲有替代能源

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然而，道達爾警告說，俄羅斯石油將在未來幾個月繼續流入歐洲。事實上，該集團“持有購買俄羅斯石油和石油產品的遠期合同，最長期限為 2022 年 12 月 31 日”。該公司解釋說。 “這些遠期合同基本上旨在涵蓋位於德國東部的 Leuna 煉油廠的供應，由俄羅斯的 Druzhba 管道供應。”道塔爾指出：這些合同“還涉及向歐洲供應柴油，該產品非常短缺”；為此從波蘭進口的石油將取代俄羅斯石油。

達能、迪卡儂、樂華梅蘭集團(Leroy Merlin) 等大公司都還沒有離開俄羅斯。

道塔爾還表示：“關於在歐洲出現赤字的柴油，除非歐洲政府另有指示，道塔爾還將儘快終止購買俄羅斯柴油的合同，最遲在 2022 年底之前”。法國石油巨頭說，在這種情況下，將從沙特阿拉伯進口柴油。

周一，來自多個協會的幾名活動人士在該組織位於拉德芳斯的總部採取了行動。特別是，他們在入口大廳噴塗了黑色油漆。 “現在，每分鐘，道達爾都在繼續在俄羅斯開採天然氣和石油。道達爾仍然在俄羅斯無視人權”。法國經濟部長布魯諾·勒梅爾在 3 月初被問及繼續與俄羅斯合作的法國公司時曾表示：“我認為從今以後實實在在存在一個立場問題”。