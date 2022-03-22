馬克龍譴責俄羅斯對平民使用“爆炸性武器”

對平民使用“爆炸性武器”

法國總統馬克龍3月22日譴責俄羅斯“在人口稠密地區使用爆炸性武器”，稱“俄羅斯侵略烏克蘭的一切都是不可接受的”。法國總統在布魯塞爾開幕的首屆歐洲人道主義論壇的視頻中說。 “國際法遭到蔑視，民用基礎設施遭到轟炸，爆炸性武器在人口稠密地區使用，援助人員成為目標。”

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法國總統馬克龍表示： “國際人道法是將野蠻行為與我們共同的人性分開的一條線”。他還表示： “戰爭法不是可選的。保護平民和民用基礎設施是不可協商的。那些背叛這些規則的人將在國際司法面前被追究責任。”

馬克龍回顧了包括所有歐洲成員國在內的 39 個國家於 3 月 2 日向國際刑事法院提交的例案，他表示：“這是外交史上前所未有的一步，與局勢的嚴重性相稱”。

周一，歐盟稱破壞被圍困的馬里烏波爾市是俄羅斯的“重大戰爭罪行”。據市政廳稱，馬里烏波爾周二遭到兩枚“超級炸彈”的轟炸。

法國總統馬克龍還表示： “當務之急是保證歐洲對民眾的援助不受阻礙地實施”。他還宣布，為了應對可能引發戰爭的全球糧食危機，他將在周四和周五的歐洲峰會上提出“糧食安全的國際團結倡議”。

馬克龍表示：“歐洲將動員七國集團及其他地區的合作夥伴”。