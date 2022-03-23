全法國流感病例增速持續攀升 遲來的流感高峰期

法國公共衛生機構表示，流感病毒正在全法國的大都市流行中， 過去一周“整個法國的流感感染指標持續上升”。

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春天到了，卻出現了流感大潮，過去一周當中，“整個法國的流感指標持續上升”。

有民眾開玩笑的說：難道這是春天帶來的禮物嗎！ 根據法國公共衛生部每周一次的報告，流感現在蔓延到整個法國領土，該報告指出，“流感的整體指標都在持續增加”。 就在上周，只有科西嘉島被免除在此次流感病毒範圍之外。 但現在起，法國所有地區都進入了流感病毒範圍。

根據法國公共衛生機構的觀察：“法國所有大都市地區目前都在流行流感病毒”，衛生單位還表示，流感病毒讓法國整個大都市都受到影響： 過去一周“整個法國的流感指標持續上升”。

此波流感的興起對城市醫療系統和醫院系統產生了影響。 過去一周，與流感疾病有關的醫療緊張行動有所增加，無論是在醫院或是城市醫療兩方面的醫療活動都從“低度”變為“中等程度”。 在法國本土以外地區，圭亞那仍然有流感病例，但流行的速度似乎正在下降減緩。

今年流感的爆發季節不尋常地遲到。 最近幾年，流感的高峰期都出現在二月份，這是以居民人口看診記錄的比率所衡量的。而現在已經快接近三月底了。

然而，2020-2021 年冬季情況非常特殊，由於針對新冠病毒 防疫所採取的封鎖禁足令措施。這些防疫措施也擴大延伸其保護力，它們可以阻止許多其他病菌的循環感染，例如流感的病毒。

但今年法國民眾流感的感染率比往年的低，所以法國人的集體免疫力也就跟着比較低，這將可能導致今年冬天流感容易恢複流行的力度。